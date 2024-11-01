Дональд Трамп дал слово, что рассорит Россию и Китай

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении разъединить Россию и Китай, если он победит на предстоящих выборах. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Байден объединил их [Россию и Китай]. Это позор», — отметил Трамп.

Он добавил, что считает своей задачей разорвать связи между Москвой и Пекином и выразил уверенность в том, что сможет это сделать.

Ранее Трамп утверждал, что именно действия США способствовали сближению России и Китая, при этом он подчеркивал, что укрепление их сотрудничества началось во время президентства Барака Обамы.