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1 ноября, 10:02

Дональд Трамп дал слово, что рассорит Россию и Китай

Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении разъединить Россию и Китай, если он победит на предстоящих выборах. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Байден объединил их [Россию и Китай]. Это позор», — отметил Трамп.

Он добавил, что считает своей задачей разорвать связи между Москвой и Пекином и выразил уверенность в том, что сможет это сделать.

Ранее Трамп утверждал, что именно действия США способствовали сближению России и Китая, при этом он подчеркивал, что укрепление их сотрудничества началось во время президентства Барака Обамы.

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К слову, в том же интервью Карлсону Дональд Трамп возмутился критике «больных» людей, которые назвали его «другом России». Американский политик заявил, что именно он смог «уничтожить» российский газопровод «Северного потока – 2».

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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