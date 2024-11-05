Выход Байдена и попытки покушения на Трампа сделали эти выборы в США уникальными
Камала Харрис и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Нынешние выборы президента Соединённых Штатов можно смело назвать уникальными. Сделали их таковыми шесть определённых обстоятельств.
Как передаёт РБК, речь идёт о неожиданном отказе от участия действующего президента Джо Байдена. Таким образом, это будут первые выборы за 48 лет, в которых не принимают участие Буши, Клинтоны или Байдены. Ещё немаловажным обстоятельством является то, что между оппонентами Камалой Харрис и Дональдом Трампом были проведены только одни теледебаты.
Действительно уникальным также является то, что во время текущей предвыборной гонки на Трампа было совершено три покушения. Важно учитывать и его возраст — в случае победы он станет самым старым политиком, так как при данном раскладе он будет на пять месяцев старше, чем Джо Байден, когда тот переехал в Белый дом. Последнее обстоятельство связано с уголовным делом, возбуждённым против Трампа. По «делу Сторми Дэниелс» приговор будет вынесен уже 26 ноября.
Напомним, президентские выборы в США пройдут уже 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выступит экс-лидер Штатов Дональд Трамп, а от демократов — нынешняя вице-президент Камала Харрис. Сообщается, что их предвыборные кампании обошлись в более чем 1,2 миллиарда долларов.