Трамп vs Харрис: Раскрыты результаты последнего опроса перед выборами президента США
NBC News: Харрис и Трамп набрали по 49% голосов зарегистрированных избирателей
Последний общенациональный опрос перед выборами президента США завершился. Выявить лидера среди двух главных кандидатов не удалось — Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии получили равное количество голосов, передаёт NBC News.
За Харрис и Трампа проголосовали по 49% избирателей. Остальные 2% голосовавших не смогли определиться с выбором. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Опрос был проведён с 30 октября по 2 ноября, в нём приняли участие около тысячи человек.
Ранее стало известно, что Харрис и Трамп потратили на предвыборные кампании более 1,2 миллиарда долларов. По информации федеральной избирательной комиссии на середину октября, практически все собранные средства были потрачены: у Харрис осталось 118 миллионов долларов, а у Трампа — 36,2 миллиона. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев считает, что исход выборов в США ничего не изменит для России.
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