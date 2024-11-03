Трамп vs Харрис: Раскрыты результаты последнего опроса перед выборами президента США

Последний общенациональный опрос перед выборами президента США завершился. Выявить лидера среди двух главных кандидатов не удалось — Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии получили равное количество голосов, передаёт NBC News.

За Харрис и Трампа проголосовали по 49% избирателей. Остальные 2% голосовавших не смогли определиться с выбором. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Опрос был проведён с 30 октября по 2 ноября, в нём приняли участие около тысячи человек.