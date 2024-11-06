Политолог на примере с Хиллари Клинтон объяснил, что Харрис ещё может обойти Трампа

Сейчас рано говорить о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, потому что окончательные итоги станут известны лишь 6 января следующего года после голосования выборщиков. Об этом Life.ru рассказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев, комментируя уверенные заявления Трампа о своей победе.

Это не окончательно. Мы знаем, что в таких крупных штатах, как Техас, Трамп победил. Это было прогнозируемо. Техас традиционно относится к республиканскому штату. Пока говорить о том, что Трамп победил, мне кажется, преждевременно. Если его победа будет, то не за явным преимуществом, а с небольшим перевесом над Камалой Харрис Александр Гусев доктор политических наук, профессор

Однако, по мнению эксперта, у республиканца высоки шансы стать главой Белого дома. Аналитик напомнил, что Трамп — зрелый политик, он уже был президентом Штатов, тогда как его соперница Камала Харрис ещё не опытна и молода, поэтому ей сложно создать себе имидж зрелого политического деятеля. Гусев уверен, что у демократов изначально шансы победить были не очень велики. При этом политолог призвал не делать поспешных выводов об итогах голосования.

«Второй этап – это голосование выборщиков, которое пройдёт 17 декабря. Мы помним, как в 2016 году Хиллари Клинтон победила Дональда Трампа с перевесом в 2,9 миллиона человек. Это было в 2016 году. А Трамп вырвался потом на голосовании выборщиков», — напомнил эксперт.

Окончательные результаты будут известны только 6 января, а за это время может случиться всё, что угодно, подчеркнул Гусев. По мнению политолога Андрея Кортунова, если действительно Трамп победит, то это будет наглядным свидетельством усталости США от неолиберальной повестки дня. С политиком связаны многочисленные риски и внутри страны, и на международной арене, но, по всей видимости, для большинства американцев это лучше, чем продолжение нынешнего курса, полагает Кортунов.