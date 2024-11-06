Трамп пообещал положить конец войнам
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Evan El-Amin
Дональд Трамп, одерживающий победу на выборах президента США, в первом выступлении перед сторонниками заявил, что намерен «не развязывать войны, а положить им конец».
«Больше никаких войн, я собираюсь остановить войны», — сказал он.
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Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Но экзитполы, а также прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец уже заявил о своей победе.