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6 ноября, 08:02

Трамп пообещал положить конец войнам

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Evan El-Amin

Дональд Трамп, одерживающий победу на выборах президента США, в первом выступлении перед сторонниками заявил, что намерен «не развязывать войны, а положить им конец».

«Больше никаких войн, я собираюсь остановить войны», — сказал он.

Утренние итоги выборов в США. Трамп набрал необходимое количество выборщиков, Харрис отложила обращение к нации
Утренние итоги выборов в США. Трамп набрал необходимое количество выборщиков, Харрис отложила обращение к нации

Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Но экзитполы, а также прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец уже заявил о своей победе.

Александра Вишнякова
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