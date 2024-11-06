Утренние итоги выборов в США. Трамп набрал необходимое количество выборщиков, Харрис отложила обращение к нации Дональд Трамп, по предварительным подсчётам, одерживает победу, в штабе Камалы Харрис ещё верят в благополучный исход, республиканцы забирают Сенат и Конгресс. 6 ноября, 07:40 14880 14880 Кандидат в президенты США Донльд Трамп лидирует на американских выборах. Обложка © ТАСС / EPA

Предварительные результаты

Избирательные участки в США закрылись, но уже есть предварительные результаты. Больше 65 миллионов голосов американцев получает Дональд Трамп на выборах президента США. Это 248 голосов выборщиков. Для победы требуется 270. Вице-президента Камалу Харрис пока поддержали 60 миллионов жителей США — это 216 голосов выборщиков. Канал Fox News, поддерживающий республиканцев, сообщает, что у Трампа уже 277 голосов выборщиков, у Харрис — 226. Несмотря на разные данные, эксперты считают, что бывший президент вернётся в Белый дом.

— Что ж, друзья, всё довольно просто. У Харрис мало шансов получить 270 голосов выборщиков, а у Трампа их предостаточно. Если упростить, то Харрис должна победить в Пенсильвании. Без этого у неё нет шансов. Там лидирует Трамп. Но это ещё не всё. Харрис, вероятно, нужны также Мичиган и Висконсин. В настоящее время она отстаёт в обоих этих штатах, — отмечает обозреватель Гарри Энтен.

Дональд Трамп, по предварительным подсчётам, забирает все колеблющиеся штаты. По данным The New York Times , голоса считают ещё в 8 штатах. В Аляске, Аризоне, Неваде, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании голоса выборщиков забирает Трамп. Аризона и Висконсин — это 22 голоса выборщиков, которых и не хватает. Харрис остаётся Мэйн и Миннесота. Это всего 14 голосов.

— У него имеется преимущество в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Для победы Харрис придётся выиграть во всех трёх. Ещё предстоит обработать много голосов, но пока по результатам Трамп незначительно, но уверенно вырывается вперёд, — констатировал главный политический аналитик The New York Times Нэйт Кон.

Вместе с Белым домом Республиканская партия может получить большинство в Сенате и Конгрессе.

Ожидание результатов голосования. Фото © ТАСС / AP

Данные экзитполов

По данным NBC News, в ключевых штатах Трамп пользуется большей поддержкой у мужчин, у женщин с отметкой 54% в приоритете Харрис. 45-го президента США поддерживает и большинство белого населения. Среди чернокожих 86% за действующего вице-президента. За Трампа и люди в возрасте от 45 до 64 лет.

Reuters публикует данные, где в большинстве штатов Трамп проигрывает с отметкой в 46%, а Харрис набирает 48%. Букмекеры оценивают вероятность прихода Трампа к власти в 71%.

Реакция Дональда Трампа

— Синяя стена падает, — написал Дональд Трамп в социальных сетях. Бульдозер американской политики действительно не просто готов сломать стену, но и перекрасить карту США в красный цвет — цвет Республиканской партии. Его называли «фашистом», но даже среди латиноамериканских и чернокожих избирателей настроение поменялось. Сейчас сторонники Трампа собираются в конференц-центре в Уэст-Палм-Бич. Бизнесмен Илон Маск, которому Трамп обещал место в своём кабинете, уже подвёл итоги выборов: «Гейм, сет и матч», — заявил он, сравнив выборы с теннисным матчем.



Что говорят в штабе Харрис



Избирательный штаб Камалы Харрис в Вашингтоне. Фото © ТАСС / AP

ABC News заявляют, что в команде Харрис нервничают, но не теряют надежду. В Университете Говарда, где собрался штаб кандидата от демократов, сначала были танцы, сейчас же тишина и трансляция результатов. Обращение к нации вице-президент США перенесла на завтра.

Авторы Даниил Черных