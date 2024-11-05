Штаты готовятся к бунтам. Кто победит на выборах президента в США Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, чем для США могут закончиться выборы президента, кто победит и как это скажется на России. 5 ноября, 16:12 Результаты выборов в США для России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Среди наших обывателей распространено мнение, что выборы в США не имеют для нас никакого значения. Типа «кто бы ни пришёл к власти, всё равно они все там враги». Конечно, теорема Эскобара имеет место быть, но всё же не всё так просто. Ибо враги-то все, но стратегии у них всё-таки разные. И каждый из кандидатов в случае победы будет действовать вполне определённым образом, отличным от другого. А это как раз нужно учитывать при планировании.

Фигуры Трампа и Харрис

Например, чисто по-человечески Дональд Трамп хоть на человека похож. Ему не нравится, когда делают аборты, он любит женщин, а не непонятных извращенцев, он по-своему честен (честное «нам нужна нефть, мы забрали их нефть» вместо бредовых сказочек про демократию и права человека).

В противовес ему Камала Харрис и сама на человека не похожа с её кринжевым смехом и бессмысленным словоблудием, и окружает себя страшными лесбиянками и трансгендерными зверушками. Ну и фактически сделала своим предвыборным слоганом «Убить всех детей!» (аборты без ограничений).

Отношение к Трампу в ЕС

Но этим, безусловно, различия не исчерпываются. Демократы в лице Байдена – Харрис всячески цепляются за «международные институты» американской гегемонии типа НАТО или марионеточной евробюрократии и пытаются использовать их для сохранения этой самой гегемонии. Трамп же действует более прямолинейно, неоднократно угрожал выходом США из НАТО, и от одной только мысли о его возвращении во власть в Брюсселе начинаются истерики с падучей.

Независимо от стратегических соображений было бы просто прикольно посмотреть на физиономии председателя Еврокомиссии Урсулы и прочих, когда им придётся общаться с Трампом (они так яростно топили его венгерского эмиссара Орбана).

С другой стороны, нам чрезмерное усиление позиций Орбана тоже не очень нужно, нам лучше, чтобы у них там наблюдалось шаткое равновесие, когда ни одна из сторон не может задавить другую, а львиная часть усилий и ресурсов тратилась бы на эту борьбу.

Как скажется результат выборов в США на России

Опять же, если мы идеологический полюс консервативной части планеты, то Трамп в США нам тоже не очень нужен. Лучше пусть там будет безумная Харрис (жрица Слаанеш), окружённая танцующими гермафродитами. Так страшнее.

Так что и у того, и у другого кандидата есть свои плюсы и минусы (перечисление всех их не влезет в формат отдельной статьи), которые нужно будет учитывать. И под любого из них нужно будет подстраивать свою собственную стратегию.

Кто победит

Кто побеждает на выборах в президенты США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AYO Production

Что же касается прогнозной части, то есть четыре (не два) различных сценария развития событий: побеждает Трамп,

побеждает Харрис,

побеждает Трамп, но демократы не признают результатов,

побеждает Харрис, но республиканцы не признают результатов. В последних двух случаях, как говорил кавээнщик Зеленский, «сразу появляется столько вариантов»…

Будет ли бунт

По крайней мере пропаганда демократов в виде той самой обозревательницы газеты Washington Post Энн Эпплбаум вещает прямым текстом: «Трамп — это новый Гитлер» (даже хуже Путина), три попытки убийства Трампа уже были, и среди сторонников демократов истерика: «Почему его никак не могут убить?» То есть Трамп для них — воплощение зла на земле, которое надо остановить любой ценой. А это «любой ценой» включает в себя «утопив страну в крови гражданской войны».

Если мы добавим к этому недавнюю директиву Департамента обороны (DoD), позволяющую военным «применять летальные средства для подавления бунтов», то картинка вырисовывается весьма многообещающая. Очень может быть, что после 6 ноября в США всем станет сильно не до Украины, Тайваня и даже Израиля. Осталось совсем немного, скоро увидим.

А пока владельцы магазинов, кафе и прочего бизнеса в Вашингтоне заколачивают витрины фанерой. Так они готовятся к протестам и погромам после выборов.

Авторы Александр Роджерс