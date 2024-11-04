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Кто победит — Трамп или Харрис? Батл ИИ с американистом

Искусственный интеллект сделал прогнозы по выборам президента США, а политолог-американист Кирилл Бенедиктов высказал своё экспертное мнение. Чьи прогнозы окажутся точнее?

3 ноября, 21:23
Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP, AP

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP, AP

Что будет, если на выборах в США победит Дональд Трамп?

Редакция Life.ru приводит вероятные сценарии развития ситуации. На вопросы отвечают искусственный интеллект (ИИ) и политолог-американист и писатель Кирилл Бенедиктов. Если Дональд Трамп снова победит на выборах в США, это может иметь несколько последствий как для внутренней, так и для внешней политики страны.

Внутренняя политика США

Версия ИИ: Возможны изменения в экономической политике. Ожидается, что Трамп продолжит свои экономические инициативы, такие как снижение налогов и дерегуляция. Это может привести ко множеству перемен, в том числе и в фискальных мерах.

Кирилл Бенедиктов: У Трампа, в отличие от Харрис, есть детально проработанный план экономических преобразований. Стержень этого плана — радикальное изменение торговой политики США, введение пошлин на импорт — от 10 до 20% на импорт из стран-союзников и до 60% на товары из Китая. Это означает принципиальный отход от выстраивавшейся десятилетиями глобалистской экономической модели и возвращение к протекционизму.

В этом заключается одна из основных причин страха либеральных элит Запада перед возвращением Трампа во власть. В свой первый президентский срок он предпринял ряд шагов в этом направлении, в частности ввёл 25%-ные тарифы на сталь и 10% — на алюминий. Эти меры жёстко критиковались демократами и либеральными СМИ, но любопытно, что Байден, в первые несколько дней своего президентства отменивший многие указы и распоряжения своего предшественника, сохранил большую часть тарифов, введённых Трампом. Более того, в мае 2024 года Белый дом объявил о новом повышении тарифов на китайские товары, включая полупроводники и электромобили.

Нет сомнений, что Трамп продолжит выстраивать стену из протекционистских тарифов, добиваясь тем самым реиндустриализации США, стимулирования внутреннего производства и уменьшения зависимости от иностранных товаров. В план Трампа входит отмена налогов на чаевые (идея, которую пыталась украсть у него Харрис), а также предложения по значительному снижению ставки корпоративного налога. Это должно привести не только к увеличению рабочих мест, но и к снижению инфляции, которая стала одним из самых болезненных последствий четырёх лет «байденомики».

Американо-мексиканская граница в Аризоне, США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chess Ocampo

Американо-мексиканская граница в Аризоне, США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chess Ocampo

Версия ИИ: Иммиграционная политика: Вероятно, будут продолжены жёсткие меры по контролю за иммиграцией, включая строительство стены на границе с Мексикой и ужесточение правил для беженцев.

Кирилл Бенедиктов: Верно. Четыре года президентства Байдена (и вице-президентства Харрис) превратили южную границу США в фикцию: её легко преодолевают как толпы мигрантов — более 10 миллионов с 2021 года, — так и мексиканские наркокартели (совсем недавно, 18 октября, в Аризоне боевиками картелей был убит кадровый военный армии США). Трампу в случае победы предстоит разгребать эти авгиевы конюшни, для чего придётся принимать целый ряд жёстких решений, включая депортацию нелегальных мигрантов и завершение строительства стены. Кроме того, в штабе Трампа разработан план по изъятию активов картелей и банд, которые будут использованы для создания компенсационного фонда для возмещения ущерба жертвам преступлений, совершённых мигрантами.

Версия ИИ: Социальные вопросы: Трамп может продолжить продвигать консервативные социальные инициативы, что может вызвать споры и протесты среди оппозиции.

Кирилл Бенедиктов: Верно отчасти. Трамп — по крайней мере, до выборов — вынужден придерживаться скорее либерально-консервативных взглядов, равноудалённых как от крайних позиций. Например, он не выступал против однополых браков, что для консерватора нехарактерно, но при этом требует запретить все операции по смене пола и резко против участия спортсменов-трансгендеров в спортивных соревнованиях с лицами другого пола. Но то, что любые социальные инициативы Трампа будут вызывать яростное сопротивление левых и либералов, — бесспорно.

Внешняя политика

Выступление Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Выступление Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Версия ИИ: Отношения с союзниками: Трамп может пересмотреть или изменить подход к традиционным союзникам, что может вызвать напряжённость в международных отношениях.

Кирилл Бенедиктов: Согласен с ИИ. В ЕС к перспективе победы Трампа на выборах относятся с нескрываемым ужасом. Объясняется это просто — Трамп намерен и дальше проводить политику «Европа платит за себя». Но представление о том, что, вновь став президентом США, Трамп выведет США из НАТО и тем самым похоронит эту организацию, не имеет ничего общего с действительностью. Именно в годы первого президентства Трампа произошло историческое увеличение расходов на оборону, вызванное сильным давлением со стороны Вашингтона. «Трамп был прав, подтолкнув членов НАТО к увеличению расходов, даже если он сделал это невежливо, — и при этом пригрозил развалить возглавляемый США альянс», — пишет, например, USA Today. Но европейцы, привыкшие за много десятилетий «экономить» на расходах на оборону, не хотят платить больше. То же касается и Южной Кореи, которую Трамп ещё в 2017 году собирался заставить заплатить за размещение там систем ПРО THAAD (эта инициатива была сорвана тогдашним советником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером). Так что напряжённость в отношениях США с их союзниками победа Трампа, безусловно, вызовет, но результатом может стать перераспределение ответственности за те или иные проекты. Например, поддержку Украины Трамп намерен делегировать европейским союзникам и тем самым снять с США бремя финансовой подпитки Киева.

Версия ИИ: Торговая политика: Вероятно, будет продолжена стратегия «Америка прежде всего», что может повлиять на торговые соглашения и экономические отношения с другими странами.

Кирилл Бенедиктов: Я согласен с этим тезисом ИИ. Как я отмечал выше, Трамп будет стремиться к протекционистской политике и увеличению тарифов. Скорее всего, следует ожидать эскалации торговой войны США с Китаем, что выгодно России (правда, неясно, как это сочетается с намерением Трампа «оторвать» Китай от России, но с этим противоречием пусть он разбирается сам).

Версия ИИ: Безопасность: Возможно, акцент будет сделан на милитаризацию и усиление военных действий в определённых регионах.

Кирилл Бенедиктов: Не согласен. Трамп уже вошёл в историю как первый за полвека президент США, при котором Америка не начала ни одной войны. Он склонен к миротворчеству и разрешению конфликтов путём переговоров. Это касается как Украины, так и Ближнего Востока, где Трамп поставил перед своим союзником Биньямином Нетаньяху задачу завершить военную операцию в Газе до момента вступления в должность в январе 2025 года.

Версия ИИ: Поляризация общества: Победа Трампа может усугубить политическую поляризацию в стране, что приведёт к росту протестов и общественных конфликтов.

Кирилл Бенедиктов: Верно, но ответственность за это будет лежать на Демократической партии США и поддерживающих её либеральных СМИ, которые на протяжении многих лет демонизировали Трампа, ложно обвиняя его в том, чего он не делал и не говорил. В последние недели Трампа в открытую называют новым Гитлером, известная ведущая Опра Уинфри заявляет, что он намерен построить концлагеря для трансгендеров и т.д. Всё это приводит к беспрецедентной поляризации американского общества и ставит его на грань гражданской войны, возможность которой уже всерьёз обсуждается американским экспертным сообществом.

Версия ИИ: Судебная система: Если Трамп сможет назначить новых судей в Верховный суд или нижестоящие суды, это может повлиять на решения по важным правовым вопросам.

Кирилл Бенедиктов: Банально, но верно. Однако сейчас расклад сил в Верховном суде США в целом в пользу Трампа и республиканцев (6 умеренно консервативных и консервативных судей против трёх либеральных), поэтому Трампу незачем добиваться назначения новых судей в ВС. Значительно больше в изменении состава Верховного суда США заинтересованы демократы, добивающиеся увеличения нынешней численности судей с девяти до 13 — введя туда ещё четырёх либеральных юристов. Что же касается нижестоящих судов, то любой президент будет заинтересован в том, чтобы избежать возможности блокировки своих указов федеральными или окружными судьями.

Эти сценарии являются предположениями и могут изменяться в зависимости от множества факторов, включая состав Конгресса, общественное мнение и мировые события.

Что будет, если на выборах в США победит Камала Харрис?

Кандидат на пост президента США Камала Харрис. Фото © ТАСС / AP

Кандидат на пост президента США Камала Харрис. Фото © ТАСС / AP

Версия ИИ: Социальные реформы: Ожидается, что Харрис будет продвигать инициативы в области социальной справедливости, включая реформы в системе здравоохранения, образования и прав меньшинств.

Кирилл Бенедиктов: Харрис представляет леволиберальное крыло Демпартии США, и реформы, которые она будет проводить в социальной сфере, будут направлены прежде всего на продвижение так называемой леволиберальной повестки. В сфере здравоохранения это финансирование программ по смене пола в детском и подростковом возрасте, расширение терапии биоблокаторов полового созревания, отмена запретов на проведение абортов на любых сроках вплоть до девяти месяцев и т.д. В сфере образования — внедрение леволиберальных взглядов на гендерную идентификацию (согласно повестке, их 72) с младших классов, внедрение в школах трансгендерных туалетов и т.д.), расширение преподавания т.н. критической расовой теории и тому подобные изменения.

Что касается защиты прав меньшинств, то приоритет тут будет отдан трансгендерам. Кроме того, от администрации Харрис стоит ожидать постепенного расширения ограничений на приобретение оружия, дальнейшую легализацию наркотиков и т.д.

Выборы в США 2024: дата, кандидаты, кто победит на выборах в Америке
Выборы в США 2024: дата, кандидаты, кто победит на выборах в Америке

Версия ИИ: Экономическая политика: Вероятно, акцент будет сделан на программы поддержки среднего класса, повышение минимальной заработной платы и инвестирование в инфраструктуру.

Кирилл Бенедиктов: Не согласен с ИИ. За четыре года работы администрации Байдена–Харрис произошло масштабное замещение американских рабочих иностранной рабочей силой. По данным Heritage Foundation, только за последний год коренные американцы потеряли почти 800 тысяч рабочих мест, в то время как иностранные рабочие получили более 1 млн рабочих мест. При том, что демократы хвастаются значительным ростом занятости в стране, у коренных американцев сейчас меньше рабочих мест, чем до пандемии (-873 000), в то время, как весь чистый прирост рабочих мест приходится на работников, родившихся за рубежом (+3,7 млн).

Недавнее исследование Pew Research Center показало, что по состоянию на 2022 год в США работали более 30 миллионов легальных и нелегальных иммигрантов — на 20% больше, чем за последние 15 лет. За тот же период число коренных американцев, получивших рабочие места, увеличилось менее чем на 10%. Это означает, что миллионы мигрантов, импортированных администрацией Байдена–Харрис, заняли рабочие места, которые могли бы достаться американцам из рабочего нижнего среднего класса.

Подача заявления на иммиграцию в США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Подача заявления на иммиграцию в США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Нет никаких оснований предполагать, что администрация Харрис–Уолца будет проводить принципиально другую политику. Поэтому для среднего класса США победа Харрис может обернуться катастрофой.

Версия ИИ: Иммиграционная политика: Харрис, как сторонник более гуманного подхода к иммиграции, может инициировать реформы, направленные на упрощение процесса получения виз и легализации для мигрантов.

Кирилл Бенедиктов: Согласен с ИИ. Это очень мягко сказано — Харрис продолжит политику Байдена по ввозу в США десятков миллионов мигрантов, прежде всего, из слаборазвитых бедных стран Латинской Америки. Демократы заинтересованы в изменении демографии США по целому ряду причин. Во-первых, чем больше в стране мигрантов, тем больше электоральная база Демпартии (традиционно большая часть мигрантов голосует за демократов). Во-вторых, леволиберальное крыло Демпартии, к которому принадлежит Харрис, выступает за увеличение масштабов миграции, поскольку мигранты несут с собой хаотичное разнообразие, необходимое для раздробления политического и культурного влияния американского среднего класса — той самой традиционной старой Америки, которую пытаются защитить Трамп и республиканцы. На съезде Демпартии в Чикаго в августе бывший президент США Б.Х. Обама не случайно сделал акцент на новаторской природе системы, в создание которой вложил столько сил в 2008-2016 годах. «Ни одна страна, ни одно общество никогда не пытались построить демократию, такую большую и разнообразную, как наша, которая включала бы людей, которые на протяжении десятилетий приезжали со всех уголков земного шара... Остальной мир наблюдает, сможем ли мы это осуществить», — заявил он, не добавив, правда, что ценой построения такой разнообразной демократии станет уничтожение всех традиционных ценностей белой цивилизации.

Этот процесс был успешно продолжен командой Джо Байдена и Камалы Харрис. С января 2021 года США приютили у себя около 10 миллионов легальных, полулегальных и нелегальных мигрантов «в экономических целях». Эта политика представляла собой одну из основ пресловутой «байденомики», помогающей крупным корпорациям и инвесторам за счёт взвинчивания цен на недвижимость и снижения заработной платы американцев. Крупный бизнес приветствовал его, поскольку он сокращает расходы на заработную плату как «синих», так и «белых воротничков». Приток мигрантов также снижает давление рынка на инвестиции в технологии, повышающие производительность. Оборотной стороной всего этого стал рост бездомности, снижение уровня жизни, сокращение среднего класса, замедление инноваций, сокращение продолжительности жизни «синих воротничков», распространение нищеты, рост смертности от наркотиков и многие другие социальные проблемы.

Внешняя политика при Харрис

Здание Секретариата Организации Объединённых Наций. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor_IS

Здание Секретариата Организации Объединённых Наций. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor_IS

Версия ИИ: Союзы и международное сотрудничество: Ожидается, что Харрис будет стремиться укрепить традиционные альянсы и сотрудничество с международными организациями, такими как НАТО и ООН.

Кирилл Бенедиктов: Для европейских союзников США победа Харрис, безусловно, предпочтительна, поскольку ожидается, что она, как и Байден, будет сохранять традиционные, проверенные временем трансатлантические отношения, при которых Вашингтон вносил непропорционально большую долю в бюджет НАТО. Эти ожидания могут не оправдаться.

В случае победы Харрис Вашингтон продолжит давление на европейских союзников в целях дальнейшего усиления НАТО и подготовки к войне НАТО с Россией. Возможно создание региональных военных союзов в Европе для того, чтобы облегчить вхождение туда Украины (поскольку принятие Украины в НАТО будет с большой степенью вероятности заблокировано Венгрией, Словакией, а также, возможно, Германией и Турцией). В любом случае следует ожидать значительного усиления активности США, направленной на создание союзов, враждебных как России, так и Китаю.

Версия ИИ: Климатическая политика: Вероятно, будет акцент на борьбе с изменением климата и переходе к устойчивым источникам энергии, что может привести к новым международным соглашениям.

Согласен с ИИ. Борьба с изменением климата остаётся одной из главных священных коров либералов. И это плохая новость для промышленности тех штатов, благосостояние которых основывается на добыче полезных ископаемых, нефти и газа.

Почему богатство семьи Камалы Харрис связывают с производителем блокаторов гормонов для детей
Почему богатство семьи Камалы Харрис связывают с производителем блокаторов гормонов для детей

Версия ИИ: Отношения с Китаем и Россией: Подход к этим странам может быть более многоплановым, с акцентом на дипломатию и сотрудничество в некоторых областях, при этом оставаясь жёстким в вопросах прав человека и безопасности.

Кирилл Бенедиктов: Что касается Китая, то демократическая администрация в Белом доме предпочтительнее для Пекина, чем республиканская, поскольку многие влиятельные группы в Республиканской партии рассматривают Китай как основного противника Америки и намерены ограничить рост влияния КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. Для демократов же главный противник (по идеологическим соображениям, которые в Демпартии превалируют над геополитическими) — Россия с её приверженностью традиционным ценностям. Поэтому для России победа Харрис нежелательна: её администрация будет продолжать поддерживать нацистский режим в Киеве, снабжая его деньгами и оружием, а также усиливать напряжённость на западных рубежах нашей страны, подготавливая НАТО к войне с Россией.

Версия ИИ: Поляризация общества: Хотя Харрис может попытаться снизить уровень поляризации, её победа также может вызвать противодействие со стороны консервативных групп и усилить политическую напряжённость.

Кирилл Бенедиктов: Не согласен с ИИ. Харрис не будет снижать уровень поляризации в обществе, поскольку для этого потребовалось бы «поступиться принципами» и отойти от леволиберальной повестки. Внутреннее напряжение в американском обществе будет только возрастать и может привести к некоей форме гражданской войны или, по крайней мере, к широкомасштабным беспорядкам, масштаб которых превзойдёт бунты БЛМ 2020 года и «длинное горячее лето 1967 года».

Версия ИИ: Судебная система: Если Харрис сможет назначать судей в Верховный суд или нижестоящие суды, это может повлиять на правоприменение по ключевым вопросам, таким как аборты, права ЛГБТК+ и права меньшинств.

Кирилл Бенедиктов: Согласен с ИИ. Для демократов реформа Верховного суда является ключевым этапом по реализации их плана превращения США в однопартийную диктатуру с леволиберальной идеологией.

Как и в случае с Трампом, эти сценарии являются предположениями и могут изменяться в зависимости от различных факторов, включая состав Конгресса, общественное мнение и мировые события.

А кто лучше для России — Трамп или Харрис?

Набережная Москвы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Zyk

Набережная Москвы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Zyk

Версия ИИ: Сравнение Дональда Трампа и Камалы Харрис в контексте того, кто из них «лучше» для России, зависит от множества факторов и может быть оценено с разных точек зрения. Вот некоторые аспекты, которые стоит учитывать.

Дональд Трамп

Версия ИИ: Персональные отношения: Трамп известен своими неформальными подходами к дипломатии и иногда более личными отношениями с мировыми лидерами, что могло бы создать возможности для диалога между Россией и США.

Версия ИИ: Санкции: В период его президентства были введены новые санкции против России, однако он также высказывал желание улучшить отношения с Москвой, что создавало противоречивую ситуацию.

Версия ИИ: Внешняя политика: Трамп часто критиковал международные соглашения и организации, что могло бы привести к нестабильности, но также открывало возможности для пересмотра отношений.

Камала Харрис

Версия ИИ: Жёсткая позиция по отношению к России: Харрис, как правило, занимает более жёсткую позицию в отношении РФ, особенно по вопросам вмешательства в выборы, прав человека и конфликта на Украине. Это может привести к дальнейшим санкциям и ухудшению отношений.

Версия ИИ: Многосторонность: Она поддерживает многосторонний подход к международным вопросам, что может создать возможности для сотрудничества по глобальным проблемам, таким как изменение климата и безопасность.

Версия ИИ: Права человека: Харрис подчёркивает важность прав человека и демократических ценностей, что может стать источником напряжённости в отношениях с российским руководством.

Выводы

Белый дом. Вашингтон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Белый дом. Вашингтон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Версия ИИ: Если Россия заинтересована в более гибких и неформальных отношениях с США, возможно, Трамп мог бы рассматриваться как более предпочтительный вариант.

Версия ИИ: Если же приоритетом для России является стабильность и возможность сотрудничества по глобальным вопросам, то политика Харрис может оказаться более выгодной в долгосрочной перспективе, несмотря на её жёсткую позицию.

В конечном итоге, «лучше» зависит от стратегических интересов России и того, какие цели она ставит перед собой в международной политике.

Кирилл Бенедиктов: Говоря о том, кто из кандидатов в президенты США мог бы быть «лучше» или «хуже» для России, следует иметь в виду, что Харрис — по крайней мере на данный момент — выглядит несамостоятельной ставленницей глобалистских элит, транснациональных финансовых корпораций, чья политика уже привела к дестабилизации ситуации в целом ряде регионов планеты. В частности, следует отметить ту роль, которую играют компании BlackRock, Monsanto и им подобные в эскалации конфликта на Украине. Сама логика этих элит рано или поздно приведёт администрацию Харрис к открытому конфликту с Россией.

Дональд Трамп, сохраняющий контакты с глобалистскими элитами, в большей степени представляет интересы элит локальных, то есть связанных с индустриальной и сырьевой базой США. Как следствие, он будет проводить более изоляционистскую политику, которая, безусловно, более выгодна для России в среднесрочной перспективе.

Главным же фактором, который следует учитывать при ответе на этот вопрос, является готовность развязать третью мировую войну ради сохранения гегемонии США. К сожалению, Харрис может оказаться вторым изданием Хиллари Клинтон, которая в случае победы на выборах в 2016 году была готова начать вооружённый конфликт с Россией в Сирии из-за поддержки Москвой Башара Асада. Трамп третью мировую войну точно не развяжет — и уже только поэтому является более предпочтительным для нас (и для всего человечества) кандидатом.

Отдам, когда ограблю банк. Для чего ЕСПЧ потребовал от России выплатить по 10 тыс. евро каждому иноагенту
Отдам, когда ограблю банк. Для чего ЕСПЧ потребовал от России выплатить по 10 тыс. евро каждому иноагенту
Авторы
Кирилл Бенедиктов
Кирилл Бенедиктов
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