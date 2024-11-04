Кто победит — Трамп или Харрис? Батл ИИ с американистом Искусственный интеллект сделал прогнозы по выборам президента США, а политолог-американист Кирилл Бенедиктов высказал своё экспертное мнение. Чьи прогнозы окажутся точнее? 3 ноября, 21:23 Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP, AP

Что будет, если на выборах в США победит Дональд Трамп?

Редакция Life.ru приводит вероятные сценарии развития ситуации. На вопросы отвечают искусственный интеллект (ИИ) и политолог-американист и писатель Кирилл Бенедиктов. Если Дональд Трамп снова победит на выборах в США, это может иметь несколько последствий как для внутренней, так и для внешней политики страны.

Внутренняя политика США

Версия ИИ: Возможны изменения в экономической политике. Ожидается, что Трамп продолжит свои экономические инициативы, такие как снижение налогов и дерегуляция. Это может привести ко множеству перемен, в том числе и в фискальных мерах.

Кирилл Бенедиктов: У Трампа, в отличие от Харрис, есть детально проработанный план экономических преобразований. Стержень этого плана — радикальное изменение торговой политики США, введение пошлин на импорт — от 10 до 20% на импорт из стран-союзников и до 60% на товары из Китая. Это означает принципиальный отход от выстраивавшейся десятилетиями глобалистской экономической модели и возвращение к протекционизму.

В этом заключается одна из основных причин страха либеральных элит Запада перед возвращением Трампа во власть. В свой первый президентский срок он предпринял ряд шагов в этом направлении, в частности ввёл 25%-ные тарифы на сталь и 10% — на алюминий. Эти меры жёстко критиковались демократами и либеральными СМИ, но любопытно, что Байден, в первые несколько дней своего президентства отменивший многие указы и распоряжения своего предшественника, сохранил большую часть тарифов, введённых Трампом. Более того, в мае 2024 года Белый дом объявил о новом повышении тарифов на китайские товары, включая полупроводники и электромобили.

Нет сомнений, что Трамп продолжит выстраивать стену из протекционистских тарифов, добиваясь тем самым реиндустриализации США, стимулирования внутреннего производства и уменьшения зависимости от иностранных товаров. В план Трампа входит отмена налогов на чаевые (идея, которую пыталась украсть у него Харрис), а также предложения по значительному снижению ставки корпоративного налога. Это должно привести не только к увеличению рабочих мест, но и к снижению инфляции, которая стала одним из самых болезненных последствий четырёх лет «байденомики».

Американо-мексиканская граница в Аризоне, США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chess Ocampo

Версия ИИ: Иммиграционная политика: Вероятно, будут продолжены жёсткие меры по контролю за иммиграцией, включая строительство стены на границе с Мексикой и ужесточение правил для беженцев.

Кирилл Бенедиктов: Верно. Четыре года президентства Байдена (и вице-президентства Харрис) превратили южную границу США в фикцию: её легко преодолевают как толпы мигрантов — более 10 миллионов с 2021 года, — так и мексиканские наркокартели (совсем недавно, 18 октября, в Аризоне боевиками картелей был убит кадровый военный армии США). Трампу в случае победы предстоит разгребать эти авгиевы конюшни, для чего придётся принимать целый ряд жёстких решений, включая депортацию нелегальных мигрантов и завершение строительства стены. Кроме того, в штабе Трампа разработан план по изъятию активов картелей и банд, которые будут использованы для создания компенсационного фонда для возмещения ущерба жертвам преступлений, совершённых мигрантами.

Версия ИИ: Социальные вопросы: Трамп может продолжить продвигать консервативные социальные инициативы, что может вызвать споры и протесты среди оппозиции.

Кирилл Бенедиктов: Верно отчасти. Трамп — по крайней мере, до выборов — вынужден придерживаться скорее либерально-консервативных взглядов, равноудалённых как от крайних позиций. Например, он не выступал против однополых браков, что для консерватора нехарактерно, но при этом требует запретить все операции по смене пола и резко против участия спортсменов-трансгендеров в спортивных соревнованиях с лицами другого пола. Но то, что любые социальные инициативы Трампа будут вызывать яростное сопротивление левых и либералов, — бесспорно.

Внешняя политика

Выступление Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Версия ИИ: Отношения с союзниками: Трамп может пересмотреть или изменить подход к традиционным союзникам, что может вызвать напряжённость в международных отношениях.

Кирилл Бенедиктов: Согласен с ИИ. В ЕС к перспективе победы Трампа на выборах относятся с нескрываемым ужасом. Объясняется это просто — Трамп намерен и дальше проводить политику «Европа платит за себя». Но представление о том, что, вновь став президентом США, Трамп выведет США из НАТО и тем самым похоронит эту организацию, не имеет ничего общего с действительностью. Именно в годы первого президентства Трампа произошло историческое увеличение расходов на оборону, вызванное сильным давлением со стороны Вашингтона. «Трамп был прав, подтолкнув членов НАТО к увеличению расходов, даже если он сделал это невежливо, — и при этом пригрозил развалить возглавляемый США альянс», — пишет, например, USA Today. Но европейцы, привыкшие за много десятилетий «экономить» на расходах на оборону, не хотят платить больше. То же касается и Южной Кореи, которую Трамп ещё в 2017 году собирался заставить заплатить за размещение там систем ПРО THAAD (эта инициатива была сорвана тогдашним советником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером). Так что напряжённость в отношениях США с их союзниками победа Трампа, безусловно, вызовет, но результатом может стать перераспределение ответственности за те или иные проекты. Например, поддержку Украины Трамп намерен делегировать европейским союзникам и тем самым снять с США бремя финансовой подпитки Киева.

Версия ИИ: Торговая политика: Вероятно, будет продолжена стратегия «Америка прежде всего», что может повлиять на торговые соглашения и экономические отношения с другими странами.

Кирилл Бенедиктов: Я согласен с этим тезисом ИИ. Как я отмечал выше, Трамп будет стремиться к протекционистской политике и увеличению тарифов. Скорее всего, следует ожидать эскалации торговой войны США с Китаем, что выгодно России (правда, неясно, как это сочетается с намерением Трампа «оторвать» Китай от России, но с этим противоречием пусть он разбирается сам).

Версия ИИ: Безопасность: Возможно, акцент будет сделан на милитаризацию и усиление военных действий в определённых регионах.

Кирилл Бенедиктов: Не согласен. Трамп уже вошёл в историю как первый за полвека президент США, при котором Америка не начала ни одной войны. Он склонен к миротворчеству и разрешению конфликтов путём переговоров. Это касается как Украины, так и Ближнего Востока, где Трамп поставил перед своим союзником Биньямином Нетаньяху задачу завершить военную операцию в Газе до момента вступления в должность в январе 2025 года.

Версия ИИ: Поляризация общества: Победа Трампа может усугубить политическую поляризацию в стране, что приведёт к росту протестов и общественных конфликтов.

Кирилл Бенедиктов: Верно, но ответственность за это будет лежать на Демократической партии США и поддерживающих её либеральных СМИ, которые на протяжении многих лет демонизировали Трампа, ложно обвиняя его в том, чего он не делал и не говорил. В последние недели Трампа в открытую называют новым Гитлером, известная ведущая Опра Уинфри заявляет, что он намерен построить концлагеря для трансгендеров и т.д. Всё это приводит к беспрецедентной поляризации американского общества и ставит его на грань гражданской войны, возможность которой уже всерьёз обсуждается американским экспертным сообществом.

Версия ИИ: Судебная система: Если Трамп сможет назначить новых судей в Верховный суд или нижестоящие суды, это может повлиять на решения по важным правовым вопросам.

Кирилл Бенедиктов: Банально, но верно. Однако сейчас расклад сил в Верховном суде США в целом в пользу Трампа и республиканцев (6 умеренно консервативных и консервативных судей против трёх либеральных), поэтому Трампу незачем добиваться назначения новых судей в ВС. Значительно больше в изменении состава Верховного суда США заинтересованы демократы, добивающиеся увеличения нынешней численности судей с девяти до 13 — введя туда ещё четырёх либеральных юристов. Что же касается нижестоящих судов, то любой президент будет заинтересован в том, чтобы избежать возможности блокировки своих указов федеральными или окружными судьями.

Эти сценарии являются предположениями и могут изменяться в зависимости от множества факторов, включая состав Конгресса, общественное мнение и мировые события.

Что будет, если на выборах в США победит Камала Харрис?

Кандидат на пост президента США Камала Харрис. Фото © ТАСС / AP

Версия ИИ: Социальные реформы: Ожидается, что Харрис будет продвигать инициативы в области социальной справедливости, включая реформы в системе здравоохранения, образования и прав меньшинств.

Кирилл Бенедиктов: Харрис представляет леволиберальное крыло Демпартии США, и реформы, которые она будет проводить в социальной сфере, будут направлены прежде всего на продвижение так называемой леволиберальной повестки. В сфере здравоохранения это финансирование программ по смене пола в детском и подростковом возрасте, расширение терапии биоблокаторов полового созревания, отмена запретов на проведение абортов на любых сроках вплоть до девяти месяцев и т.д. В сфере образования — внедрение леволиберальных взглядов на гендерную идентификацию (согласно повестке, их 72) с младших классов, внедрение в школах трансгендерных туалетов и т.д.), расширение преподавания т.н. критической расовой теории и тому подобные изменения.

Что касается защиты прав меньшинств, то приоритет тут будет отдан трансгендерам. Кроме того, от администрации Харрис стоит ожидать постепенного расширения ограничений на приобретение оружия, дальнейшую легализацию наркотиков и т.д.

Версия ИИ: Экономическая политика: Вероятно, акцент будет сделан на программы поддержки среднего класса, повышение минимальной заработной платы и инвестирование в инфраструктуру.

Кирилл Бенедиктов: Не согласен с ИИ. За четыре года работы администрации Байдена–Харрис произошло масштабное замещение американских рабочих иностранной рабочей силой. По данным Heritage Foundation, только за последний год коренные американцы потеряли почти 800 тысяч рабочих мест, в то время как иностранные рабочие получили более 1 млн рабочих мест. При том, что демократы хвастаются значительным ростом занятости в стране, у коренных американцев сейчас меньше рабочих мест, чем до пандемии (-873 000), в то время, как весь чистый прирост рабочих мест приходится на работников, родившихся за рубежом (+3,7 млн).

Недавнее исследование Pew Research Center показало, что по состоянию на 2022 год в США работали более 30 миллионов легальных и нелегальных иммигрантов — на 20% больше, чем за последние 15 лет. За тот же период число коренных американцев, получивших рабочие места, увеличилось менее чем на 10%. Это означает, что миллионы мигрантов, импортированных администрацией Байдена–Харрис, заняли рабочие места, которые могли бы достаться американцам из рабочего нижнего среднего класса.

Подача заявления на иммиграцию в США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Нет никаких оснований предполагать, что администрация Харрис–Уолца будет проводить принципиально другую политику. Поэтому для среднего класса США победа Харрис может обернуться катастрофой.

Версия ИИ: Иммиграционная политика: Харрис, как сторонник более гуманного подхода к иммиграции, может инициировать реформы, направленные на упрощение процесса получения виз и легализации для мигрантов.

Кирилл Бенедиктов: Согласен с ИИ. Это очень мягко сказано — Харрис продолжит политику Байдена по ввозу в США десятков миллионов мигрантов, прежде всего, из слаборазвитых бедных стран Латинской Америки. Демократы заинтересованы в изменении демографии США по целому ряду причин. Во-первых, чем больше в стране мигрантов, тем больше электоральная база Демпартии (традиционно большая часть мигрантов голосует за демократов). Во-вторых, леволиберальное крыло Демпартии, к которому принадлежит Харрис, выступает за увеличение масштабов миграции, поскольку мигранты несут с собой хаотичное разнообразие, необходимое для раздробления политического и культурного влияния американского среднего класса — той самой традиционной старой Америки, которую пытаются защитить Трамп и республиканцы. На съезде Демпартии в Чикаго в августе бывший президент США Б.Х. Обама не случайно сделал акцент на новаторской природе системы, в создание которой вложил столько сил в 2008-2016 годах. «Ни одна страна, ни одно общество никогда не пытались построить демократию, такую большую и разнообразную, как наша, которая включала бы людей, которые на протяжении десятилетий приезжали со всех уголков земного шара... Остальной мир наблюдает, сможем ли мы это осуществить», — заявил он, не добавив, правда, что ценой построения такой разнообразной демократии станет уничтожение всех традиционных ценностей белой цивилизации.

Этот процесс был успешно продолжен командой Джо Байдена и Камалы Харрис. С января 2021 года США приютили у себя около 10 миллионов легальных, полулегальных и нелегальных мигрантов «в экономических целях». Эта политика представляла собой одну из основ пресловутой «байденомики», помогающей крупным корпорациям и инвесторам за счёт взвинчивания цен на недвижимость и снижения заработной платы американцев. Крупный бизнес приветствовал его, поскольку он сокращает расходы на заработную плату как «синих», так и «белых воротничков». Приток мигрантов также снижает давление рынка на инвестиции в технологии, повышающие производительность. Оборотной стороной всего этого стал рост бездомности, снижение уровня жизни, сокращение среднего класса, замедление инноваций, сокращение продолжительности жизни «синих воротничков», распространение нищеты, рост смертности от наркотиков и многие другие социальные проблемы.

Внешняя политика при Харрис

Здание Секретариата Организации Объединённых Наций. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor_IS

Версия ИИ: Союзы и международное сотрудничество: Ожидается, что Харрис будет стремиться укрепить традиционные альянсы и сотрудничество с международными организациями, такими как НАТО и ООН.

Кирилл Бенедиктов: Для европейских союзников США победа Харрис, безусловно, предпочтительна, поскольку ожидается, что она, как и Байден, будет сохранять традиционные, проверенные временем трансатлантические отношения, при которых Вашингтон вносил непропорционально большую долю в бюджет НАТО. Эти ожидания могут не оправдаться.

В случае победы Харрис Вашингтон продолжит давление на европейских союзников в целях дальнейшего усиления НАТО и подготовки к войне НАТО с Россией. Возможно создание региональных военных союзов в Европе для того, чтобы облегчить вхождение туда Украины (поскольку принятие Украины в НАТО будет с большой степенью вероятности заблокировано Венгрией, Словакией, а также, возможно, Германией и Турцией). В любом случае следует ожидать значительного усиления активности США, направленной на создание союзов, враждебных как России, так и Китаю.

Версия ИИ: Климатическая политика: Вероятно, будет акцент на борьбе с изменением климата и переходе к устойчивым источникам энергии, что может привести к новым международным соглашениям.

Согласен с ИИ. Борьба с изменением климата остаётся одной из главных священных коров либералов. И это плохая новость для промышленности тех штатов, благосостояние которых основывается на добыче полезных ископаемых, нефти и газа.

Версия ИИ: Отношения с Китаем и Россией: Подход к этим странам может быть более многоплановым, с акцентом на дипломатию и сотрудничество в некоторых областях, при этом оставаясь жёстким в вопросах прав человека и безопасности.

Кирилл Бенедиктов: Что касается Китая, то демократическая администрация в Белом доме предпочтительнее для Пекина, чем республиканская, поскольку многие влиятельные группы в Республиканской партии рассматривают Китай как основного противника Америки и намерены ограничить рост влияния КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. Для демократов же главный противник (по идеологическим соображениям, которые в Демпартии превалируют над геополитическими) — Россия с её приверженностью традиционным ценностям. Поэтому для России победа Харрис нежелательна: её администрация будет продолжать поддерживать нацистский режим в Киеве, снабжая его деньгами и оружием, а также усиливать напряжённость на западных рубежах нашей страны, подготавливая НАТО к войне с Россией.

Версия ИИ: Поляризация общества: Хотя Харрис может попытаться снизить уровень поляризации, её победа также может вызвать противодействие со стороны консервативных групп и усилить политическую напряжённость.

Кирилл Бенедиктов: Не согласен с ИИ. Харрис не будет снижать уровень поляризации в обществе, поскольку для этого потребовалось бы «поступиться принципами» и отойти от леволиберальной повестки. Внутреннее напряжение в американском обществе будет только возрастать и может привести к некоей форме гражданской войны или, по крайней мере, к широкомасштабным беспорядкам, масштаб которых превзойдёт бунты БЛМ 2020 года и «длинное горячее лето 1967 года».

Версия ИИ: Судебная система: Если Харрис сможет назначать судей в Верховный суд или нижестоящие суды, это может повлиять на правоприменение по ключевым вопросам, таким как аборты, права ЛГБТК+ и права меньшинств.

Кирилл Бенедиктов: Согласен с ИИ. Для демократов реформа Верховного суда является ключевым этапом по реализации их плана превращения США в однопартийную диктатуру с леволиберальной идеологией.

Как и в случае с Трампом, эти сценарии являются предположениями и могут изменяться в зависимости от различных факторов, включая состав Конгресса, общественное мнение и мировые события.

А кто лучше для России — Трамп или Харрис?

Набережная Москвы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Zyk

Версия ИИ: Сравнение Дональда Трампа и Камалы Харрис в контексте того, кто из них «лучше» для России, зависит от множества факторов и может быть оценено с разных точек зрения. Вот некоторые аспекты, которые стоит учитывать.

Дональд Трамп

Версия ИИ: Персональные отношения: Трамп известен своими неформальными подходами к дипломатии и иногда более личными отношениями с мировыми лидерами, что могло бы создать возможности для диалога между Россией и США.

Версия ИИ: Санкции: В период его президентства были введены новые санкции против России, однако он также высказывал желание улучшить отношения с Москвой, что создавало противоречивую ситуацию.

Версия ИИ: Внешняя политика: Трамп часто критиковал международные соглашения и организации, что могло бы привести к нестабильности, но также открывало возможности для пересмотра отношений.

Камала Харрис

Версия ИИ: Жёсткая позиция по отношению к России: Харрис, как правило, занимает более жёсткую позицию в отношении РФ, особенно по вопросам вмешательства в выборы, прав человека и конфликта на Украине. Это может привести к дальнейшим санкциям и ухудшению отношений.

Версия ИИ: Многосторонность: Она поддерживает многосторонний подход к международным вопросам, что может создать возможности для сотрудничества по глобальным проблемам, таким как изменение климата и безопасность.

Версия ИИ: Права человека: Харрис подчёркивает важность прав человека и демократических ценностей, что может стать источником напряжённости в отношениях с российским руководством.

Выводы

Белый дом. Вашингтон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Версия ИИ: Если Россия заинтересована в более гибких и неформальных отношениях с США, возможно, Трамп мог бы рассматриваться как более предпочтительный вариант.

Версия ИИ: Если же приоритетом для России является стабильность и возможность сотрудничества по глобальным вопросам, то политика Харрис может оказаться более выгодной в долгосрочной перспективе, несмотря на её жёсткую позицию.

В конечном итоге, «лучше» зависит от стратегических интересов России и того, какие цели она ставит перед собой в международной политике.

Кирилл Бенедиктов: Говоря о том, кто из кандидатов в президенты США мог бы быть «лучше» или «хуже» для России, следует иметь в виду, что Харрис — по крайней мере на данный момент — выглядит несамостоятельной ставленницей глобалистских элит, транснациональных финансовых корпораций, чья политика уже привела к дестабилизации ситуации в целом ряде регионов планеты. В частности, следует отметить ту роль, которую играют компании BlackRock, Monsanto и им подобные в эскалации конфликта на Украине. Сама логика этих элит рано или поздно приведёт администрацию Харрис к открытому конфликту с Россией.

Дональд Трамп, сохраняющий контакты с глобалистскими элитами, в большей степени представляет интересы элит локальных, то есть связанных с индустриальной и сырьевой базой США. Как следствие, он будет проводить более изоляционистскую политику, которая, безусловно, более выгодна для России в среднесрочной перспективе.

Главным же фактором, который следует учитывать при ответе на этот вопрос, является готовность развязать третью мировую войну ради сохранения гегемонии США. К сожалению, Харрис может оказаться вторым изданием Хиллари Клинтон, которая в случае победы на выборах в 2016 году была готова начать вооружённый конфликт с Россией в Сирии из-за поддержки Москвой Башара Асада. Трамп третью мировую войну точно не развяжет — и уже только поэтому является более предпочтительным для нас (и для всего человечества) кандидатом.

Авторы Кирилл Бенедиктов