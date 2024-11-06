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6 ноября, 07:08
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Fox News объявил о победе Трампа на выборах президента США

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп вновь станет главой Белого дома. Он одержал победу на выборах президента, набрав необходимые для этого 270 голосов выборщиков. Согласно онлайн-таблице на сайте Fox News, у него уже 277 голосов.

Статистика президентской гонки в США на 10:05 мск 6 ноября. Скриншот © Fox News

Статистика президентской гонки в США на 10:05 мск 6 ноября. Скриншот © Fox News

Телеканал Fox News официально объявил о победе Дональда Трампа на выборах.

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Ранее букмекеры предсказывали триумф Дональда Трампа, поскольку республиканец обладал большими шансами на победу в семи колеблющихся штатах, которые в США традиционно решают исход всего голосования. Также он вышел в лидеры в Пенсильвании, которая предоставляет сразу 19 голосов выборщиков.

Владимир Озеров
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