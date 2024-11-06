Fox News объявил о победе Трампа на выборах президента США
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп вновь станет главой Белого дома. Он одержал победу на выборах президента, набрав необходимые для этого 270 голосов выборщиков. Согласно онлайн-таблице на сайте Fox News, у него уже 277 голосов.
Статистика президентской гонки в США на 10:05 мск 6 ноября. Скриншот © Fox News
Телеканал Fox News официально объявил о победе Дональда Трампа на выборах.
Ранее букмекеры предсказывали триумф Дональда Трампа, поскольку республиканец обладал большими шансами на победу в семи колеблющихся штатах, которые в США традиционно решают исход всего голосования. Также он вышел в лидеры в Пенсильвании, которая предоставляет сразу 19 голосов выборщиков.