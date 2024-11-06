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6 ноября, 03:37

Букмекеры предсказали, кто уверенно одержит победу на президентских выборах в США

Polymarket: Букмекеры прогнозируют победу Дональда Трампа на выборах в США

На фоне подсчёта голосов на президентских выборах в США букмекеры с значительным перевесом прогнозируют победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа над его соперницей от Демократической партии Камалой Харрис, стало известно из данных онлайн-платформы Polymarket.

По информации платформы, вероятность победы республиканца оценивается букмекерами в 71,1%, в то время как шансы Харрис составляют 28,9%.

Трамп, как считают букмекеры, имеет значительно большие шансы на победу в шести из семи колеблющихся штатов. В частности, его вероятность победы в Аризоне составляет 89%, в Джорджии — 88%, в Северной Каролине — 87%, в Неваде — 66%, в Пенсильвании — 60% и в Висконсине — 58%. Харрис лишь незначительно опережает Трампа в Мичигане с 52% вероятностью победы.

СМИ в США традиционно объявляют предполагаемого победителя, основываясь на поступающих данных о ходе голосования. Этот процесс позволяет оперативно информировать общественность об ориентировочных итогах выборов на основе проверенной информации. Ведущие медиакомпании используют независимых аналитиков и статистиков, которые анализируют данные с избирательных участков и результаты опросов, обеспечивая прозрачность и точность прогнозов.

Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков
Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков

Напомним, выборы президента США стартовали 5 ноября. Камала Харрис представляет Демократическую партию, а её соперником является Дональд Трамп от Республиканцев. Некоторые избирательные участки уже закрылись, и в настоящее время идет подсчёт голосов. Предварительные результаты будут опубликованы сегодня, 6 ноября. Что известно о выборах к данному часу — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Анатолий Цейко
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