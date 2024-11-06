Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков
AP: Трамп заручился голосами 95 выборщиков, значительно опередив Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает оппонентку от демократов Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков на президентских выборах. Об этом со ссылкой на источники пишет Associated Press (AP).
Агентству удалось выяснить, что Трамп уже успел заручиться поддержкой 95 выборщиков, в то время, как Харрис решили поддержать 35. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.
Напомним, очередные всеобщие выборы президента США начались 5 ноября. От Демпартии кандидатом выступает Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Некоторые избирательные участки уже закрылись, там идёт подсчёт голосов. Предварительные итоги станут известны 6 ноября. В декабре состоится второй этап, в ходе которого будет голосовать коллегия выборщиков.
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