Трамп опережает Харрис по числу голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает оппонентку от демократов Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков на президентских выборах. Об этом со ссылкой на источники пишет Associated Press (AP).

Агентству удалось выяснить, что Трамп уже успел заручиться поддержкой 95 выборщиков, в то время, как Харрис решили поддержать 35. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.