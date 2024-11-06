В США определили победителя выборов в «пророческом регионе»

Стал известен победитель выборов президента США на острове Гуам, который считается «пророческим» регионом. По информации газеты The New York Posr (NYP), наибольшее количество голосов набрала кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

Результаты с острова Гуам, который находится в Тихом океане, не учитываются на выборах. При этом они играют большую роль для политологов и социологов. Дело в том, что итоги голосования на острове верно предсказывали победителя на всех президентских выборах.