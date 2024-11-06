В США определили победителя выборов в «пророческом регионе»
Харрис обошла Трампа по голосам на пророческом острове Гуам
Дональд Трамп и Камала Харрис — кандидаты в президенты США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry / Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Стал известен победитель выборов президента США на острове Гуам, который считается «пророческим» регионом. По информации газеты The New York Posr (NYP), наибольшее количество голосов набрала кандидат от Демократической партии Камала Харрис.
Результаты с острова Гуам, который находится в Тихом океане, не учитываются на выборах. При этом они играют большую роль для политологов и социологов. Дело в том, что итоги голосования на острове верно предсказывали победителя на всех президентских выборах.
Напомним, очередные всеобщие выборы президента США начались 5 ноября. От Демпартии кандидатом выступает Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Некоторые избирательные участки уже закрылись, там идёт подсчёт голосов. Предварительные итоги станут известны 6 ноября. В декабре состоится второй этап, в ходе которого будут голосовать выборщики. Сейчас в коллегию входит 538 членов. В 48 из 50 штатов и округе Колумбия кандидат, набравший больше голосов избирателей, получает все голоса выборщиков. В январе конгрессмены соберутся для подсчёта голосов.