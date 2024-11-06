«Большая победа»: Трамп выступил с обращением к избирателям

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с обращением в своей социальной сети Truth Social. В нём он выразил уверенность в своей победе и заявил о массовом мошенничестве на президентских выборах в колеблющемся штате Пенсильвания.

«Сегодня ночью нас ожидает большая победа», — считает политик.

Также Трамп сообщил о массовом мошенничестве на президентских выборах в колеблющемся штате Пенсильвания. По его словам, правоохранительные органы направляются в штат для расследования сообщений о фальсификациях.

Однако астрологи не разделяют уверенности Трампа в его победе. Что думают эксперты о финале выборов в США — в материале Life.ru.