«Большая победа»: Трамп выступил с обращением к избирателям
Трамп заявил о массовых фальсификациях на выборах в Пенсильвании
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с обращением в своей социальной сети Truth Social. В нём он выразил уверенность в своей победе и заявил о массовом мошенничестве на президентских выборах в колеблющемся штате Пенсильвания.
«Сегодня ночью нас ожидает большая победа», — считает политик.
Также Трамп сообщил о массовом мошенничестве на президентских выборах в колеблющемся штате Пенсильвания. По его словам, правоохранительные органы направляются в штат для расследования сообщений о фальсификациях.
Однако астрологи не разделяют уверенности Трампа в его победе. Что думают эксперты о финале выборов в США — в материале Life.ru.
Напомним, очередные всеобщие выборы президента США начались 5 ноября. От Демпартии кандидатом выступает Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Следующим этапом станет голосование коллегии выборщиков, которые представят каждый из 50 штатов и округ Колумбию. Оно назначено на 17 декабря 2024 года. Затем голоса выборщиков передают в Конгресс, где 6 января 2025 года конгрессмены соберутся для утверждения результатов подсчёта. Новый американский президент вступит в должность 20 января 2025 года.