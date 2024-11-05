Угрожавшего расстрелять сторонников Трампа американца задержали в США

В США задержан 25-летний американец, который угрожал расстрелять сторонников республиканца Дональда Трампа в случае его победы на выборах президента Америки. Как говорится в заявлении Минюста страны, мужчина предстанет перед судом в ближайшее время.

Сообщается, что уроженец штата Мичиган Айзек Сиссел написал анонимное письмо в Национальный центр предотвращения угроз ФБР. В нём он сообщил, что украл огнестрельное оружие, из которого он расстреляет сторонников Трампа при его победе на выборах.

В результате личность преступника была установлена, после чего он был задержан. Ему уже предъявили обвинение.