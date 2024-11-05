Угрожавшего расстрелять сторонников Трампа американца задержали в США
В США задержали мужчину, угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа
В США задержан 25-летний американец, который угрожал расстрелять сторонников республиканца Дональда Трампа в случае его победы на выборах президента Америки. Как говорится в заявлении Минюста страны, мужчина предстанет перед судом в ближайшее время.
Сообщается, что уроженец штата Мичиган Айзек Сиссел написал анонимное письмо в Национальный центр предотвращения угроз ФБР. В нём он сообщил, что украл огнестрельное оружие, из которого он расстреляет сторонников Трампа при его победе на выборах.
В результате личность преступника была установлена, после чего он был задержан. Ему уже предъявили обвинение.
Тем временем владельцы магазинов, кафе и прочего бизнеса в Вашингтоне заколачивают витрины фанерой. Они ожидают протестов перед выборами, которые в США начались 5 ноября. От Демпартии кандидатом выступает Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже проголосовали на выборах.
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