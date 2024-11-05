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5 ноября, 20:12

Угрожавшего расстрелять сторонников Трампа американца задержали в США

В США задержали мужчину, угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа

В США задержан 25-летний американец, который угрожал расстрелять сторонников республиканца Дональда Трампа в случае его победы на выборах президента Америки. Как говорится в заявлении Минюста страны, мужчина предстанет перед судом в ближайшее время.

Сообщается, что уроженец штата Мичиган Айзек Сиссел написал анонимное письмо в Национальный центр предотвращения угроз ФБР. В нём он сообщил, что украл огнестрельное оружие, из которого он расстреляет сторонников Трампа при его победе на выборах.

В результате личность преступника была установлена, после чего он был задержан. Ему уже предъявили обвинение.

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Тем временем владельцы магазинов, кафе и прочего бизнеса в Вашингтоне заколачивают витрины фанерой. Они ожидают протестов перед выборами, которые в США начались 5 ноября. От Демпартии кандидатом выступает Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже проголосовали на выборах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Оксана Попова
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