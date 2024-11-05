У Капитолия в США задержали пахнущего бензином мужчину с факелом
У Капитолия задержан подозрительный мужчина с сигнальной ракетой и факелом
У Капитолия в США задержали пахнущего бензином мужчину с факелом, обстановка на месте происшествия. Обложка © X / DCNewsLive
В США полиция задержала у Капитолия подозрительного мужчину, который пах бензином. При себе у него была газовая горелка и сигнальная ракета. Об этом сообщает DC NewsLive.
«Сотрудники полиции столицы арестовали мужчину, которого остановили во время досмотра в Центре для посетителей Капитолия (CVC). От мужчины пахло бензином, при нём были факел и ракетница», — сказано в сообщении.
В результате было принято решения закрыть центр для посещения. Сам мужчина задержан, цели его поступка выясняются.
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