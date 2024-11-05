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5 ноября, 19:30

У Капитолия в США задержали пахнущего бензином мужчину с факелом

У Капитолия задержан подозрительный мужчина с сигнальной ракетой и факелом

У Капитолия в США задержали пахнущего бензином мужчину с факелом, обстановка на месте происшествия. Обложка © X / DCNewsLive

У Капитолия в США задержали пахнущего бензином мужчину с факелом, обстановка на месте происшествия. Обложка © X / DCNewsLive

В США полиция задержала у Капитолия подозрительного мужчину, который пах бензином. При себе у него была газовая горелка и сигнальная ракета. Об этом сообщает DC NewsLive.

«Сотрудники полиции столицы арестовали мужчину, которого остановили во время досмотра в Центре для посетителей Капитолия (CVC). От мужчины пахло бензином, при нём были факел и ракетница», — сказано в сообщении.

В результате было принято решения закрыть центр для посещения. Сам мужчина задержан, цели его поступка выясняются.

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Тем временем владельцы магазинов, кафе и прочего бизнеса в Вашингтоне заколачивают витрины фанерой. Они ожидают протестов перед выборами, которые в США начались 5 ноября. От Демпартии кандидатом выступает Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже проголосовали на выборах.

Оксана Попова
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