Сотрудников избирательных комиссий в США засыпали угрозами перед выборами

Сотрудники избирательных комиссий США сталкиваются с множеством угроз, что вынуждает правоохранительные органы направлять значительные ресурсы на обеспечение безопасности перед президентскими выборами.

Как сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на внутренний документ полиции Нью-Йорка, угрозы поступают не только сотрудникам избирательных комиссий, но и чиновникам, предвыборным штабам и объектам, связанным с голосованием.

«Сотрудников избирательной комиссии по всей стране засыпают угрозами, в то время как правоохранительные органы по всей стране выделяют «значительные ресурсы» для обеспечения общественной безопасности во время выборов», — отмечает телеканал.