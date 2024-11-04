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4 ноября, 20:15

Сотрудников избирательных комиссий в США засыпали угрозами перед выборами

В США усиливают безопасность на фоне угроз сотрудникам избиркомов перед выборами

Сотрудники избирательных комиссий США сталкиваются с множеством угроз, что вынуждает правоохранительные органы направлять значительные ресурсы на обеспечение безопасности перед президентскими выборами.

Как сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на внутренний документ полиции Нью-Йорка, угрозы поступают не только сотрудникам избирательных комиссий, но и чиновникам, предвыборным штабам и объектам, связанным с голосованием.

«Сотрудников избирательной комиссии по всей стране засыпают угрозами, в то время как правоохранительные органы по всей стране выделяют «значительные ресурсы» для обеспечения общественной безопасности во время выборов», — отмечает телеканал.

Среди возможных угроз упоминаются физическое насилие, поджоги, кибератаки и дезинформационные кампании, включая действия иностранных государств. По данным ФБР, с апреля ведомство получило более 2000 жалоб на угрозы в адрес избирательных работников и начало свыше 100 расследований, более 20 человек уже обвинены в правонарушениях.

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Напомним, президентские выборы в США пройдут уже 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выступит экс-лидер Штатов Дональд Трамп, а от демократов — нынешняя вице-президент Камала Харрис. Сообщается, что их предвыборные кампании обошлись в более чем 1,2 миллиарда долларов. Согласно последним опросам, оба кандидата идут с почти одинаковым уровнем поддержки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / christianthiel.net

Анатолий Цейко
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