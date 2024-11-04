Сотрудников избирательных комиссий в США засыпали угрозами перед выборами
В США усиливают безопасность на фоне угроз сотрудникам избиркомов перед выборами
Сотрудники избирательных комиссий США сталкиваются с множеством угроз, что вынуждает правоохранительные органы направлять значительные ресурсы на обеспечение безопасности перед президентскими выборами.
Как сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на внутренний документ полиции Нью-Йорка, угрозы поступают не только сотрудникам избирательных комиссий, но и чиновникам, предвыборным штабам и объектам, связанным с голосованием.
«Сотрудников избирательной комиссии по всей стране засыпают угрозами, в то время как правоохранительные органы по всей стране выделяют «значительные ресурсы» для обеспечения общественной безопасности во время выборов», — отмечает телеканал.
Среди возможных угроз упоминаются физическое насилие, поджоги, кибератаки и дезинформационные кампании, включая действия иностранных государств. По данным ФБР, с апреля ведомство получило более 2000 жалоб на угрозы в адрес избирательных работников и начало свыше 100 расследований, более 20 человек уже обвинены в правонарушениях.
Напомним, президентские выборы в США пройдут уже 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выступит экс-лидер Штатов Дональд Трамп, а от демократов — нынешняя вице-президент Камала Харрис. Сообщается, что их предвыборные кампании обошлись в более чем 1,2 миллиарда долларов. Согласно последним опросам, оба кандидата идут с почти одинаковым уровнем поддержки.
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