Более 100 стран в России обсуждают будущее планеты за сутки до выборов в США

Более 100 стран в России обсуждают будущее планеты на Международном симпозиуме «Создавая будущее» в Москве за день до выборов президента США. На мероприятии выступил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«На симпозиум у нас приехали участники, партнёры, гости из 100 стран мира, которые точно представляют абсолютное большинство жителей нашей прекрасной планеты», — отметил Кириенко.

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ добавил, что симпозиум неслучайно проходит в День народного единства. По его словам, единение народа определяется не только традициями, но и видением будущего, мечтой. Кириенко подчеркнул, что граждане РФ мечтают о справедливом устройстве мира, где людям каждой национальности, каждой страны, каждому человеку дана возможность реализовать свой талант и быть счастливым, а также жить в справедливом мире. По его словам, все участники мероприятия вносят вклад в эту мечту.

Напомним, что с 4-го по 6 ноября в Национальном центре «Россия» проходит Международный симпозиум «Создавая будущее». В рамках открытия симпозиума заработает выставка, которая позволит каждому посетителю осознать важность личного вклада в будущее и вызовет желание стать причастным к его созданию. Также выставка поддержит идею диалога о будущем мира, в центре которого находится человек. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей мероприятия.