Национальный центр «Россия» заработает с открытия симпозиума «Создавая будущее»

Сегодня в Москве начинает работу национальный центр «Россия», где в течение трёх дней пройдёт Международный симпозиум «Создавая будущее». Среди участников мероприятия заявлены учёные, футурологи, писатели-фантасты, а также представители власти из 101 страны. Это первая выставка, открывающаяся после распоряжения президента РФ Владимира Путина о сохранении наследия выставки «Россия» и демонстрации достижений нашей Родины на постоянной основе.

За это время на площадке пройдёт более 60-ти мероприятий по четырём различным направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира, будущее цивилизаций.

Наталья Виртуозова — об открытии национального центра «Россия». Обложка © Life.ru

«Первая часть выставки — о мечте. О том, как столетия назад великие писатели мечтали, и как их мечты превратились в изобретения, которые сегодня являются обыденностью... Вторая часть называется — наследие для будущего. Мы впервые собрали работы выпускников академии художеств разных стран: Россия, Китай, Индия, Бразилия, Иран, Эфиопия. Третья часть выставки — лекторий», — рассказала директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

С 7-го числа вход станет бесплатным для всех посетителей. Выставка сможет принять до 3500 человек в день. Также откроются уникальный универмаг, а также два концертных зала вместительностью до 600 и 1600 человек. Дизайн помещений был вдохновлён региональными достопримечательностями. После завершения симпозиума останется постоянная выставка — с конца февраля «путешествие по России», посвящена всем регионам и будет про будущее.