На симпозиум «Создавая будущее» приедут представители из более чем 75 стран
В России пройдёт международный симпозиум «Создавая будущее». Участниками мероприятия станут спикеры, делегаты, художники и журналисты из более чем 75 стран. Симпозиум объединит около трёх тысяч участников из стран ШОС, БРИКС, СНГ и других.
«Международный симпозиум «Создавая будущее» станет площадкой для диалога учёных, писателей-фантастов, деятелей искусства, представителей бизнеса и органов государственной власти. Для национального центра «Россия» очень ценно, что его первое мероприятие вызвало такой живой интерес», — сказала руководитель Управления международного сотрудничества национального центра «Россия» Татьяна Карева.
Международный симпозиум «Создавая будущее», пройдёт в центре «Россия» с 4 по 6 ноября. В программу включили более 60 мероприятий по четырём направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизации. В рамках открытия стартует выставка, которая поддержит идею диалога о будущем мира.
Напомним, что сейчас «Россия» является национальным центром. В таком формате она начала работать с 8 июля 2024 года, после завершения крупной одноимённой выставки, которая стала самым посещаемым местом на планете. На данной локации, помимо прочего, будут воспитывать в молодом поколении мотивацию к освоению новых профессий.
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