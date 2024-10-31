На симпозиум «Создавая будущее» приедут представители из более чем 75 стран

В России пройдёт международный симпозиум «Создавая будущее». Участниками мероприятия станут спикеры, делегаты, художники и журналисты из более чем 75 стран. Симпозиум объединит около трёх тысяч участников из стран ШОС, БРИКС, СНГ и других.

«Международный симпозиум «Создавая будущее» станет площадкой для диалога учёных, писателей-фантастов, деятелей искусства, представителей бизнеса и органов государственной власти. Для национального центра «Россия» очень ценно, что его первое мероприятие вызвало такой живой интерес», — сказала руководитель Управления международного сотрудничества национального центра «Россия» Татьяна Карева.