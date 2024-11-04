Путин поприветствовал участников и гостей Международного симпозиума «Создавая будущее»

Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее» в национальном центре «Россия» в Москве. Глава государства отметил важность суверенного мировоззрения, национальной культуры при определении будущего нашей страны.

«Убеждён, что, несмотря на текущие вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, надо ставить перед собой задачи, опережающие время, намечать новые направления прорыва, стремиться заглянуть за горизонт завтрашнего дня. Подчеркну главное — своё будущее мы должны определять только сами на основе суверенного мировоззрения, национальной культуры, неустанного творческого поиска, твёрдой приверженности неоспоримым нравственным, патриотическим идеалам и ценностям», — указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.