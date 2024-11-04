Путин поприветствовал участников и гостей Международного симпозиума «Создавая будущее»
Путин: Суверенное мировоззрение необходимо для определения успешного будущего РФ
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее» в национальном центре «Россия» в Москве. Глава государства отметил важность суверенного мировоззрения, национальной культуры при определении будущего нашей страны.
«Убеждён, что, несмотря на текущие вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, надо ставить перед собой задачи, опережающие время, намечать новые направления прорыва, стремиться заглянуть за горизонт завтрашнего дня. Подчеркну главное — своё будущее мы должны определять только сами на основе суверенного мировоззрения, национальной культуры, неустанного творческого поиска, твёрдой приверженности неоспоримым нравственным, патриотическим идеалам и ценностям», — указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин дополнил, что российский народ не раз доказывал, что способен исполнить самые смелые мечты. По его словам, народ РФ созидал великую державу, открыл человечеству дорогу к звёздам, обеспечил лидерство страны в использовании мирного атома, а также совершил грандиозные научные и географические открытия. Глава государства в своей телеграмме пожелал участникам и гостям симпозиума успехов.
Напомним, что 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. С 4 по 6 ноября в Национальном центре «Россия» пройдёт Международный симпозиум «Создавая будущее». В рамках открытия симпозиума будет дан старт выставке, которая позволит каждому посетителю осознать важность личного вклада в будущее и вызовет желание стать причастным к его созданию. Также выставка поддержит идею диалога о будущем мира, в центре которого находится человек. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в мероприятии и станет спикером одного из ключевых событий симпозиума. Всего на мероприятие приедут представители из более чем 75 стран мира.