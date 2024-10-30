Лавров выступит на Международном симпозиуме «Создавая будущее»

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в Международном симпозиуме «Создавая будущее», который пройдёт с 4 по 6 ноября в Национальном центре «Россия». Министр выступит спикером одного из ключевых событий мероприятия — панельной дискуссии «Будущее многополярного мира».

«Лавров планирует затронуть вопросы моделирования контуров будущего, основанных на тенденциях мирового развития, многополярности как нормы международной жизни, а также предложит подумать и обсудить тему роли РФ как одного из важнейших полюсов формирующегося миропорядка. <...> Уверены, что мероприятие будет способствовать развитию контактов, экспертной проработки тем, которые сегодня являются животрепещущими для всего человечества», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

К участию в симпозиуме также приглашены экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, почётный консул РФ в Канаде Джон Стюарт Дюррант и другие. Модератором дискуссии выступит известный политолог Дмитрий Саймс.