Писатель из Италии Роберто Квалья, признанный лучшим писателем-фантастом Европы в 2009 году, заявил, что Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» крайне важен на заре нового многополярного мира, поскольку поможет наметить и осмыслить принципы, по которым он будет работать. Его слова приводит пресс-служба национального центра «Россия».

Роберто Квалья о симпозиуме «Создавая будущее». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

По словам писателя, человечество встречает зарю новой эпохи, пока осколки старой однополярной системы продолжают осыпаться на землю, уступая место новому стремительно развивающемуся многополярному миру.

«Будущее, которое определенные элиты пытались навязать всему миру, постепенно растворяется по мере того, как их власть ослабевает. Именно поэтому сейчас крайне важно изобрести будущее по-настоящему нового мира, который будет функционировать по совершенно новым принципам, которые еще только предстоит осмыслить и сформулировать. С этой точки зрения, проведение такого симпозиума, сосредоточенного на главных темах, которые будут определять будущее мира, невероятно важно», — подчеркнул Квалья.

В условиях глобальных перемен и перехода от одной системы мира к другой конструктивные дискуссии приобретают особую важность и актуальность. По словам итальянского писателя, лучшего места для проведения таких мероприятий, чем Москва, — не найти. По его мнению, такие обсуждения должны происходить за пределами идеологического купола, который на себя нахлобучил коллективный Запад.

«Москва — идеальное место для такой дискуссии. Ведь если мир изменился с однополярного на многополярный, то логично, что и будущее должно следовать этому же пути. Многополярный мир нуждается в многополярных аналитических центрах, которые смогут осмыслить это будущее и вдохновить всё общество, создавая новые идеи и формируя перспективы. Этот Симпозиум может стать началом этого важного и нужного пути», — заключил фантаст.