Национальный центр "Россия" проведёт симпозиум "Создавая будущее" в ноябре

Специальным гостем симпозиума станет президент России Владимир Путин, которого туда лично пригласил руководитель контура "Наследие" Александр Молчанов. Целью мероприятия станет воссоздание заинтересованности общества в индустрии проектирования будущего через поддержку государства и бизнеса, для чего в процесс научно-технического творчества будут вовлекаться молодёжь, писатели-фантасты и футурологи.

На симпозиум пригласили учёных и исследователей, прогнозистов, а также государственных деятелей. Они будут обсуждать, какие последствия для человечества повлечёт за собой развитие искусственного интеллекта, как будет выглядеть цифровое государство будущего, какое место в этом займут традиционные ценности и когда человечество сможет вырваться в космос для исследования других планет.