Национальный центр "Россия" проведёт симпозиум "Создавая будущее" в ноябре
Первым мероприятием, которое будет организовано национальным центром "Россия", станет Международный научно-фантастический симпозиум-выставка "Создавая будущее". Событие пройдёт с 4 по 6 ноября.
Презентация национального центра "Россия". Видео © Пресс-служба национального центра "Россия"
Специальным гостем симпозиума станет президент России Владимир Путин, которого туда лично пригласил руководитель контура "Наследие" Александр Молчанов. Целью мероприятия станет воссоздание заинтересованности общества в индустрии проектирования будущего через поддержку государства и бизнеса, для чего в процесс научно-технического творчества будут вовлекаться молодёжь, писатели-фантасты и футурологи.
Владимир Путин получил приглашение на выставку-симпозиум "Создавая будущее". Видео © Пресс-служба национального центра "Россия"
На симпозиум пригласили учёных и исследователей, прогнозистов, а также государственных деятелей. Они будут обсуждать, какие последствия для человечества повлечёт за собой развитие искусственного интеллекта, как будет выглядеть цифровое государство будущего, какое место в этом займут традиционные ценности и когда человечество сможет вырваться в космос для исследования других планет.
Напомним, что двери выставки-форума "Россия" открылись впервые 4 ноября прошлого года, в День народного единства. Закрыть мероприятие планировалось 12 апреля 2024-го, однако президент счёл нужным продлить его до Дня любви, семьи и верности. Выставка в итоге вошла в десятку самых посещаемых мест на планете, там побывало более 18 миллионов человек. После закрытия она будет продолжать работу в качестве национального центра, где, помимо всего прочего, будут воспитывать в молодом поколении мотивацию к освоению новых профессий.
Презентация национального центра "Россия". Видео © Пресс-служба национального центра "Россия"