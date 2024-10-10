Представители 33 стран примут участие в симпозиуме «Создавая будущее» в Москве
В Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» примут участие представители из 33 стран. Среди ярких спикеров мероприятия — бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, эксперт Института оборонных исследований и анализа Лаксман Кумар Бехера из Индии, почётный консул РФ в Канаде Джон Стюарт Дюррант и другие.
«Создавая будущее» объединит иностранных спикеров практически со всех континентов. Это позволит создать открытую площадку для обмена опытом и знаниями между представителями совершенно разных культур и стран.
«Участники симпозиума обсудят глобальное будущее международного права, стремительно меняющуюся роль международных организаций в регулировании мировой политики, взаимодействие стран Глобального Юга с большими экономиками «Севера». Дискуссии сессий будут посвящены перспективам мирного соседства народов планеты с точки зрения построения многополярного и справедливого мироустройства», — пояснила руководитель Управления международного сотрудничества АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Татьяна Карева.
Карева добавила, что иностранные эксперты также затронут тему развития прорывных цифровых технологий в международном праве и другие важные вопросы современных международных отношений.
Напомним, что 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. С 4-го по 6 ноября в Национальном центре «Россия» пройдёт Международный симпозиум «Создавая будущее». В рамках открытия симпозиума будет дан старт выставке, которая позволит каждому посетителю осознать важность личного вклада в будущее и вызовет желание стать причастным к его созданию. Также выставка поддержит идею диалога о будущем мира, в центре которого находится человек. На мероприятии выступит лучший писатель-фантаст 2009 года — Роберто Квалья из Италии.