Представители 33 стран примут участие в симпозиуме «Создавая будущее» в Москве

В Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» примут участие представители из 33 стран. Среди ярких спикеров мероприятия — бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, эксперт Института оборонных исследований и анализа Лаксман Кумар Бехера из Индии, почётный консул РФ в Канаде Джон Стюарт Дюррант и другие.

​«Создавая будущее» объединит иностранных спикеров практически со всех континентов. Это позволит создать открытую площадку для обмена опытом и знаниями между представителями совершенно разных культур и стран.

«Участники симпозиума обсудят глобальное будущее международного права, стремительно меняющуюся роль международных организаций в регулировании мировой политики, взаимодействие стран Глобального Юга с большими экономиками «Севера». Дискуссии сессий будут посвящены перспективам мирного соседства народов планеты с точки зрения построения многополярного и справедливого мироустройства», — пояснила руководитель Управления международного сотрудничества АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Татьяна Карева.

Карева добавила, что иностранные эксперты также затронут тему развития прорывных цифровых технологий в международном праве и другие важные вопросы современных международных отношений.