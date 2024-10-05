Индийский эксперт Бехера назвал симпозиум «Создавая будущее» уникальным событием

«По моему мнению, уникальность этого события заключается в затрагиваемых темах. Особенный интерес у меня вызывают геополитические и технологические аспекты Симпозиума. Моё выступление будет посвящено будущей роли внеарктических государств в арктической политике» , — сообщил учёный.

Специалист добавил, что для усиления позитивных тенденций и уменьшения рисков для будущего человечества необходимо обеспечить диалог между странами. По мнению учёного, многополярный мир — это идеальный мировой порядок, который способствует всеобщему процветанию.

Напомним, что 1 июля 2024 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. С 4 по 6 ноября в Национальном центре «Россия» пройдёт Международный симпозиум «Создавая будущее». Участниками симпозиума станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти и бизнеса из разных стран. В рамках открытия Симпозиума будет дан старт выставке, которая позволит каждому посетителю осознать важность личного вклада в будущее и вызовет желание стать причастным к его созданию. Также выставка поддержит идею диалога о будущем мира, в центре которого находится человек.