Учёные и футурологи соберутся на симпозиуме «Создавая будущее» в Москве
Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее», который пройдёт в Москве с 4 по 6 ноября, станет флагманским мероприятием инициативы «Проектирование будущего» Десятилетия науки и технологий. Напомним, что такую тематику периоду с 2022 по 2031 год присвоил президент России Владимир Путин.
В соответствии с указом российского лидера, в рамках Десятилетия особое внимание будет уделяться работе учёных и инженеров. При составлении концепции также учитывались достижения за 2021 год, который был объявлен Годом науки и технологий. В связи с этим «Создавая будущее» станет важной платформой для обсуждения идей, способствующих развитию науки и технологий в стране. Масштабное событие состоится на площадке национального центра «Россия».
«Как именно изменится наша страна и мир в стратегической перспективе — это тема для профессиональной дискуссии, которая позволит не только заглянуть за горизонт, но и скорректировать нынешние процессы для достижения лучших результатов с учётом опыта прошлого», — отметил замминистра науки и высшего образования РФ, секретарь координационного комитета Десятилетия науки и технологий Денис Секиринский.
Участниками мероприятия станут учёные и исследователи, прогнозисты, представители органов власти и деятели культуры. Уже известно, что к работе площадок, в частности, присоединятся писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, футуролог Сергей Переслегин и продюсер Олег Рой.
Напомним, что выставка-форум «Россия» закрылась в июле текущего года. Она вошла в десятку самых посещаемых мест на планете, там побывало более 18,5 миллиона человек. Сейчас выставка продолжает свою работу уже в качестве национального центра.