Учёные и футурологи соберутся на симпозиуме «Создавая будущее» в Москве

Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее», который пройдёт в Москве с 4 по 6 ноября, станет флагманским мероприятием инициативы «Проектирование будущего» Десятилетия науки и технологий. Напомним, что такую тематику периоду с 2022 по 2031 год присвоил президент России Владимир Путин.

В соответствии с указом российского лидера, в рамках Десятилетия особое внимание будет уделяться работе учёных и инженеров. При составлении концепции также учитывались достижения за 2021 год, который был объявлен Годом науки и технологий. В связи с этим «Создавая будущее» станет важной платформой для обсуждения идей, способствующих развитию науки и технологий в стране. Масштабное событие состоится на площадке национального центра «Россия».

«Как именно изменится наша страна и мир в стратегической перспективе — это тема для профессиональной дискуссии, которая позволит не только заглянуть за горизонт, но и скорректировать нынешние процессы для достижения лучших результатов с учётом опыта прошлого», — отметил замминистра науки и высшего образования РФ, секретарь координационного комитета Десятилетия науки и технологий Денис Секиринский.