Россия станет одним из лидеров глобальной экономики на десять лет, заявил Орешкин
Орешкин: Индия, КНР, РФ и страны Африки возьмут лидерство в глобальной экономике
Максим Орешкин. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Игорь Родин
В ближайшее десятилетие в глобальной экономике будут лидировать Индия, Китай, РФ и страны Африки. С таким заявлением выступил замглавы Администрации президента Максим Орешкин на международном симпозиуме «Создавая будущее», который проходит в национальном центре «Россия» в Москве.
«Мы видим Индию с 23 миллионов рождений в 2023 году. Уровень урбанизации там сейчас порядка 35%. Её движение вверх по траектории, которую уже прошёл Китай, давно прошла Россия. <...> Индии за ближайшее десятилетие придётся построить примерно 30 таких городов как Москва для того, чтобы вместить растущее городское население», — сказал Орешкин.
Он добавил, что эти процессы приведут к росту производительности труда и благосостояния населения. Также замглавы отметил развитие России и Китая в сфере технологий. Рождаемость в Нигерии и Эфиопии говорит о динамичном уровне роста в будущем, заключил эксперт.
Недавно доля России в мировом ВВП достигла 3,55% по паритету покупательной способности (ППС). Это ставит государство на четвёртое место в мировом топе, что выше Японии с показателем в 3,38%.