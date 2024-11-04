Россия станет одним из лидеров глобальной экономики на десять лет, заявил Орешкин

В ближайшее десятилетие в глобальной экономике будут лидировать Индия, Китай, РФ и страны Африки. С таким заявлением выступил замглавы Администрации президента Максим Орешкин на международном симпозиуме «Создавая будущее», который проходит в национальном центре «Россия» в Москве.

«Мы видим Индию с 23 миллионов рождений в 2023 году. Уровень урбанизации там сейчас порядка 35%. Её движение вверх по траектории, которую уже прошёл Китай, давно прошла Россия. <...> Индии за ближайшее десятилетие придётся построить примерно 30 таких городов как Москва для того, чтобы вместить растущее городское население», — сказал Орешкин.

Он добавил, что эти процессы приведут к росту производительности труда и благосостояния населения. Также замглавы отметил развитие России и Китая в сфере технологий. Рождаемость в Нигерии и Эфиопии говорит о динамичном уровне роста в будущем, заключил эксперт.