Россиянам рассказали, что будет с экономикой страны в 2025 году

В конце 2024 года ЦБ может повысить ключевую ставку до 25%, чтобы попытаться сдержать инфляцию. Такими прогнозами поделился с россиянами финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.

«Конец этого года и следующий год, причём полностью, — отметится высокой ключевой ставкой на фоне большой инфляции. Вызовы, которые возникли перед Центральным Банком на данный момент, не могут быть решены с помощью жёсткой денежно-кредитной политики», — заявил эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

По мнению Звёздина, в 2025-м ставка может упасть, но не существенно — до 23%. Это приведёт к замедлению роста экономики до 1,5% (против 3,5% в этом году). Он считает, что пока идёт СВО и действуют санкции против РФ, инфляция будет только расти.