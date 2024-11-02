Россиянам рассказали, что будет с экономикой страны в 2025 году
Аналитик Звёздин: В 2025 году будет высокая ключевая ставка из-за роста инфляции
В конце 2024 года ЦБ может повысить ключевую ставку до 25%, чтобы попытаться сдержать инфляцию. Такими прогнозами поделился с россиянами финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.
«Конец этого года и следующий год, причём полностью, — отметится высокой ключевой ставкой на фоне большой инфляции. Вызовы, которые возникли перед Центральным Банком на данный момент, не могут быть решены с помощью жёсткой денежно-кредитной политики», — заявил эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».
По мнению Звёздина, в 2025-м ставка может упасть, но не существенно — до 23%. Это приведёт к замедлению роста экономики до 1,5% (против 3,5% в этом году). Он считает, что пока идёт СВО и действуют санкции против РФ, инфляция будет только расти.
Также влияние на инфляцию окажет курс рубля. Аналитик не исключил, что в следующем году он упадёт ещё сильнее, и один доллар будет стоить уже 110-120 рублей.
Напомним, 25 октября Совет директоров ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта: с 19% до 21% годовых. На такое решение руководство регулятора пошло на фоне высокого уровня инфляции, который значительно опережает июльский прогноз Центробанка. В ЦБ отметили, что ключевую ставку могут увеличить ещё раз до конца года.
Life.ru