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25 октября, 10:31

ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 19% до 21%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2% — с 19% до 21% годовых. Такое решение обусловлено высоким уровнем инфляции, которая складывается существенно выше июльского прогноза регулятора.

«Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — говорится в сообщении ЦБ.

По мнению совета директоров Банка России, сейчас требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевым показателям в 4%. ЦБ не исключает и дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании.

Ключевая ставка простыми словами. Для чего она нужна и на что влияет
Ключевая ставка простыми словами. Для чего она нужна и на что влияет

Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и в сентябре 2024 года этот показатель достиг 19%. По словам президента РФ Владимира Путина, таким повышением власти «охлаждают» экономику.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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