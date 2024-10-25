ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 19% до 21%
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2% — с 19% до 21% годовых. Такое решение обусловлено высоким уровнем инфляции, которая складывается существенно выше июльского прогноза регулятора.
«Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — говорится в сообщении ЦБ.
По мнению совета директоров Банка России, сейчас требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевым показателям в 4%. ЦБ не исключает и дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании.
Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и в сентябре 2024 года этот показатель достиг 19%. По словам президента РФ Владимира Путина, таким повышением власти «охлаждают» экономику.
Life.ru