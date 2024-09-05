«Охлаждают экономику»: Путин объяснил необходимость повышения ключевой ставки
Путин: Российские власти повышением ключевой ставки «охлаждают» экономику
Российские власти уже «охлаждают» ситуацию на рынке кредитования и в целом в экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Так уже охлаждают», — ответил глава государства на вопрос, планируется ли корректировать ситуацию в экономике.
По словам Путина, Центробанк сдерживает перегрев, повышая ключевую ставку и отменяя льготную ипотеку. Президент отметил, что ситуация в экономике развивается сейчас устойчиво. При этом необходимо стремиться к новым рубежам. Глава государства указал, что инфляция в РФ имеет тенденцию к снижению, хотя до этого превышала 9%.
Напомним, что в феврале 2022 года ЦБ на внеочередном собрании повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% из-за обвала рынков и санкций против крупнейших банков России. После этого ставка не раз менялась, достигнув 26 июля 2024 года 18%. На это решение повлияло ускорение инфляции, которая оказалась существенно выше апрельского прогноза. Кроме того, рост спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. При этом некоторые эксперты считают, что 18% — всё-таки не предел.
Life.ru