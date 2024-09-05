«Охлаждают экономику»: Путин объяснил необходимость повышения ключевой ставки

Российские власти уже «охлаждают» ситуацию на рынке кредитования и в целом в экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Путина, Центробанк сдерживает перегрев, повышая ключевую ставку и отменяя льготную ипотеку. Президент отметил, что ситуация в экономике развивается сейчас устойчиво. При этом необходимо стремиться к новым рубежам. Глава государства указал, что инфляция в РФ имеет тенденцию к снижению, хотя до этого превышала 9%.