18% — не предел: Экономист спрогнозировал очередное повышение ключевой ставки ЦБ
Экономист Подшиваленко: В сентябре ключевая ставка ЦБ может вырасти до 20%
Совет директоров Центробанка в пятницу принял решение поднять ключевую ставку до 18% годовых. Однако россиянам стоит быть готовыми к тому, что это далеко не предел. Такой прогноз сделал экономист Денис Подшиваленко.
По словам эксперта, традиционно в августе в России происходят "какие-то катаклизмы". Поэтому в сентябре текущего года ЦБ с большой вероятностью может повысить ставку до 20% и выше.
"Надеюсь, что этот год станет исключением, но всё-таки нужно быть готовым, что 18% — это не предел. Ключевая ставка будет закладываться в стоимость товаров и услуг", — отметил экономист в эфире радио "Комсомольская правда".
Life.ru