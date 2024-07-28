18% — не предел: Экономист спрогнозировал очередное повышение ключевой ставки ЦБ

Совет директоров Центробанка в пятницу принял решение поднять ключевую ставку до 18% годовых. Однако россиянам стоит быть готовыми к тому, что это далеко не предел. Такой прогноз сделал экономист Денис Подшиваленко.

По словам эксперта, традиционно в августе в России происходят "какие-то катаклизмы". Поэтому в сентябре текущего года ЦБ с большой вероятностью может повысить ставку до 20% и выше.