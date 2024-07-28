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28 июля, 14:29

18% — не предел: Экономист спрогнозировал очередное повышение ключевой ставки ЦБ

Экономист Подшиваленко: В сентябре ключевая ставка ЦБ может вырасти до 20%

Совет директоров Центробанка в пятницу принял решение поднять ключевую ставку до 18% годовых. Однако россиянам стоит быть готовыми к тому, что это далеко не предел. Такой прогноз сделал экономист Денис Подшиваленко.

По словам эксперта, традиционно в августе в России происходят "какие-то катаклизмы". Поэтому в сентябре текущего года ЦБ с большой вероятностью может повысить ставку до 20% и выше.

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"Надеюсь, что этот год станет исключением, но всё-таки нужно быть готовым, что 18% — это не предел. Ключевая ставка будет закладываться в стоимость товаров и услуг", — отметил экономист в эфире радио "Комсомольская правда".

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Напомним, что ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16% до 18%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует снижать ставку до конца 2024 года.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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