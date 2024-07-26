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26 июля, 14:38

Набиуллина: Экономика РФ впервые за 10 лет столкнулась с циклическим перегревом

Российская экономика впервые за десять лет столкнулась с циклическим перегревом. Об этом сообщила глава Центрбанка Эльвира Набиуллина.

"За десять лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса", — сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По её словам, в 2014 и 2022 годах пиковые значения ключевой ставки были кратковременными и связаны с "рисками финансовой стабильности и внешними шоками", вследствие которых падал спрос. Нынешний же высокий уровень ставок — это ответ на перегрев спроса, пояснила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16% до 18%. Кроме того, регулятор существенно пересмотрел свой прогноз по инфляции на конец года — с 4,3–4,8% до 6,5–7,0%.

Набиуллина: ЦБ не планирует снижать ставку до конца 2024 года
Набиуллина: ЦБ не планирует снижать ставку до конца 2024 года
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VK / Банк России

Наталья Демьянова
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