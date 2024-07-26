Набиуллина: Экономика РФ впервые за 10 лет столкнулась с циклическим перегревом

Российская экономика впервые за десять лет столкнулась с циклическим перегревом. Об этом сообщила глава Центрбанка Эльвира Набиуллина.

"За десять лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса", — сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По её словам, в 2014 и 2022 годах пиковые значения ключевой ставки были кратковременными и связаны с "рисками финансовой стабильности и внешними шоками", вследствие которых падал спрос. Нынешний же высокий уровень ставок — это ответ на перегрев спроса, пояснила Набиуллина.