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26 июля, 13:08

Набиуллина: ЦБ не планирует снижать ставку до конца 2024 года

Центробанк России, согласно обновлённому прогнозу, не планирует снижать ключевую ставку до конца 2024 года. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"В прошлом месяце мы начали говорить и о том, что готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции. И наш обновлённый прогноз по ставке не предполагает снижения ставки в этом году", — сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Набиуллина добавила, что ЦБ будет держать ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16% до 18%. Кроме того, регулятор существенно пересмотрел свой прогноз по инфляции на конец года — с 4,3–4,8% до 6,5–7,0%.


Набиуллина заявила, что все триггеры для повышения ключевой ставки реализовались
Набиуллина заявила, что все триггеры для повышения ключевой ставки реализовались
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ТАСС / Сергей Савостьянов

Наталья Демьянова
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