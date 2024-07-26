Набиуллина: ЦБ не планирует снижать ставку до конца 2024 года

Центробанк России, согласно обновлённому прогнозу, не планирует снижать ключевую ставку до конца 2024 года. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"В прошлом месяце мы начали говорить и о том, что готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции. И наш обновлённый прогноз по ставке не предполагает снижения ставки в этом году", — сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.