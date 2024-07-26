Набиуллина заявила, что все триггеры для повышения ключевой ставки реализовались

Все триггеры для принятия решения о повышении ключевой ставки реализовались. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"Мы называли четыре триггера для повышения ставки, все они реализовались", — сказала она.

Так, в России наблюдается устойчивое увеличение инфляции, потребительская активность не охлаждается, положительный разрыв в экономике не сокращается, в то же время жёсткость рынка труда растёт, а также реализовались новые проинфляционные риски из-за санкций.

По словам Набиуллиной, российская экономика всё ещё находится в состоянии значительного перегрева (темпы роста ВВП оставались высокими, а инфляция ускорялась) и без повышения ставки существовали риски возникновения стагфляции. Она пояснила, что резервы рабочей силы и производственных мощностей в стране практически исчерпаны.

"Нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос. И весь стимул будет уходить в ускорение инфляции", — добавила глава ЦБ.

Остановить подобное можно будет только ценой глубокой рецессии, и повышение ставки позволит предотвратить данный сценарий. Центробанк будет держать ставку высокой столько, сколько потребуется, пока инфляция не вернётся к целевому показателю. Более того, ставка может быть повышена.