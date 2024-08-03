РФ вошла в топ-3 крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на душу населения
Россия вошла в тройку ведущих мировых экономик с самым низким уровнем государственного долга на душу населения. Эти данные были получены в результате анализа последних показателей стран "Большой двадцатки" (G20).
По итогам первого полугодия, передаёт РИА "Новости", Россия занимает третью позицию с уровнем государственного долга в 2,76 тысячи долларов на душу населения. Минимальный госдолг среди стран G20 зафиксирован в Индии — 1,3 тысячи долларов на человека. Наибольшая задолженность наблюдается в США, где она составляет 104,5 тысячи долларов на одного жителя. Также стоит отметить, что шесть стран с задолженностью выше среднего входят в состав "Большой семёрки" (G7).
Ранее Life.ru сообщал, что впервые в истории госдолг США достиг отметки в 35 триллионов долларов. По оценкам бюджетного управления Конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034 году. Отмечается, что на начало президентства Джо Байдена в 2021 году долг Штатов был 28 триллионов долларов.
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