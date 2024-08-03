РФ вошла в топ-3 крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на душу населения

Россия вошла в тройку ведущих мировых экономик с самым низким уровнем государственного долга на душу населения. Эти данные были получены в результате анализа последних показателей стран "Большой двадцатки" (G20).

По итогам первого полугодия, передаёт РИА "Новости", Россия занимает третью позицию с уровнем государственного долга в 2,76 тысячи долларов на душу населения. Минимальный госдолг среди стран G20 зафиксирован в Индии — 1,3 тысячи долларов на человека. Наибольшая задолженность наблюдается в США, где она составляет 104,5 тысячи долларов на одного жителя. Также стоит отметить, что шесть стран с задолженностью выше среднего входят в состав "Большой семёрки" (G7).