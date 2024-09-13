ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Совет директоров Банка России снова увеличил ключевую ставку — на этот раз с 18% до 19%. Такое решение принято из-за остающегося высоким инфляционного давления. Кроме того, регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

«Рост внутреннего спроса всё ещё значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в сообщении ЦБ.