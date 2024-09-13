ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Совет директоров Банка России снова увеличил ключевую ставку — на этот раз с 18% до 19%. Такое решение принято из-за остающегося высоким инфляционного давления. Кроме того, регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.
«Рост внутреннего спроса всё ещё значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в сообщении ЦБ.
Так, в августе рост цен составил 7,6% в пересчёте на год, а годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа. Пока инфляционное давление не демонстрирует тенденцию к снижению.
Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года, и к середине декабря она достигла 16%. Этот показатель держался на одном уровне до июля 2024 года, когда Банк России принял решение повысить ставку сразу на два процентных пункта — с 16% до 18%. Объясняя это решение регулятора, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что власти «охлаждают» ситуацию на рынке кредитования и в целом в экономике.
Life.ru