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11 сентября, 11:33

Финансист предложил выгодные стратегии заработка на высокой ключевой ставке ЦБ

Финансист Павлюченков рекомендовал вкладываться в депозиты и облигации

При решении Центробанка повысить ключевую ставку до 19–20% выгоднее всего будет вложить свои сбережения в депозиты и облигации, полагает главный аналитик инвестиционной платформы Zorko Алексей Павлюченков. Об этом эксперт рассказал в беседе с RG.ru.

«Многие банки уже сейчас дают процентные ставки на краткосрочные (около трёх месяцев) депозиты более 20%. При этом доходность падает при увеличении срока депозита. Таким образом, зафиксировать максимальную ставку на год и более в депозитах не получится», предупредил финансист.

В то же время он рекомендовал обратить внимание на флоатеры, то есть облигации с переменным купоном, которые при повышении ключевой ставки будут предпочтительнее облигаций с фиксированным купоном. Однако, когда ЦБ РФ начнёт снижать экономический показатель, ситуация с облигациями станет обратной, предупредил эксперт.

Наиболее сбалансированной стратегией Павлюченков считает покупку корпоративных облигаций эмитентов с кредитным рейтингом от A- со сроком погашения 1–2 года и доходностью более 20%. А более рискованные инвесторы могут выбрать платформы с займами для малых и средних компаний. Их доходность начинается от 24–25%, отметил финансист.

Не только на вклад: куда вложить сбережения, чтобы получить высокий доход
Не только на вклад: куда вложить сбережения, чтобы получить высокий доход

Ранее банкир рассказал, во что можно выгодно вложить деньги, если вы накопили 50 тысяч рублей. Он также рекомендовал обратить внимание на облигации и на другие инструменты для инвестиций.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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