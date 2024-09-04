Банкир раскрыл, во что можно выгодно вложить деньги, если вы накопили 50 тысяч рублей
Банкир Андрюшкин: С суммой 50 тысяч рублей можно купить акции или облигации
Россияне могут инвестировать, даже имея на руках небольшие суммы, например до 50 тысяч рублей. Наиболее выгодные варианты гражданам предложил заместитель председателя правления "СДМ-банка" по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин.
Эксперт отметил в интервью RuNews24.ru, что многие люди, особенно при небольших суммах инвестиций, ориентируются на консервативные стратегии. Он рекомендовал обратить внимание на банковские вклады, которые могут гарантировать не только сохранение капитала, но и небольшой доход. Ещё более надёжным инструментом является вложение в золото, однако при этом не стоит рассчитывать на значительную выгоду в долгосрочной перспективе.
«С суммой 50 000 рублей можно купить облигации нескольких эмитентов, чтобы диверсифицировать риск. Акции могут приносить очень высокую прибыль, если компания хорошо работает. Но акции могут терять в цене, и есть риск потерять часть или все свои инвестиции. С 50 000 рублей можно приобрести несколько акций, но для диверсификации лучше иметь больше средств», — подчеркнул банкир.
Ранее россиянам объяснили, куда вложить сбережения, чтобы получить высокий доход. По словам эксперта, сегодня на рынке доступны инструменты с доходностью более 20%.