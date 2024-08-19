Не только на вклад: куда вложить сбережения, чтобы получить высокий доход Стоимость золота растёт, при этом на рынке акций неспокойно. Какие инвестиции сейчас приносят самый большой доход и как приумножить сбережения? 18 августа, 21:25 Экономисты рассказали, как приумножить сбережения. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Какие вложения кроме вкладов сейчас выгодны и безопасны

Все тренды по золоту восходящие. Данный актив можно покупать на коррекциях. При этом к покупке доступно не только физическое, но и биржевое золото. Об этом рассказала эксперт по фондовому рынку БКС "Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

— Помимо золота на исторических максимумах сейчас находятся доходности корпоративных облигаций. Доходности по ним превышают доходность вкладов. При этом облигации дают больше гибкости в управлении деньгами, чем вклады, — их можно продать в любой момент без потери накопленного процентного дохода. Можно найти достаточно надёжные выпуски с доходностью свыше 20%, — пояснила Людмила Рокотянская.

Она добавила, что чем краткосрочнее выпуск, тем выше доходность. Чем долгосрочнее, тем ниже — так как многие инвесторы сейчас стремятся зафиксировать высокую доходность на несколько лет вперёд.

На фоне геоэкономической напряжённости российским частным инвесторам стоит сто раз подумать, прежде чем вкладывать средства в финансовые инструменты, регулируемые зарубежными юрисдикциями. Рублёвые инструменты сегодня наиболее безопасные и привлекательные. Вне конкуренции на горизонте полугода смотрятся по-прежнему банковские депозиты. На них без серьёзных рисков можно заработать от 18 до 19,5% годовых в крупных надёжных банках. Такую рекомендацию дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— Стоить помнить главное правило приумножения капитала: чем выше риск, тем выше доходность. Один из самых доходных на сегодня способов — оформить банковский депозит. Обратите внимание на сроки (как правило, очень высокие ставки предлагают на короткий срок), минимальную сумму вклада (чем выше ставка, тем выше и порог, с которого можно открыть счёт) и важные для вас дополнительные условия (возможность пополнения и расходных операций), — рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

По его словам, инвестирование в драгметаллы также содержит риски на коротких сроках (из-за колебаний на фондовых биржах). Такие вложения принесут желаемую доходность только на сроках в 5, 15 и 20 лет. Инструмент неплох для диверсификации инструментов долгосрочных инвестиций.

Стоит ли сейчас покупать акции

Рынок акций в целом пока не может найти явных драйверов для существенного роста, но и сильной просадки не наблюдается. Отдельные бумаги уже неплохо скорректировались с майских пиков и могут быть интересны к покупке по текущим ценам. На этот момент обратила внимание Людмила Рокотянская.

— Выбор активов в первую очередь зависит от цели инвестирования и риск-профиля. Условно, если цель — сохранить капитал в первую очередь, то нужно выбрать либо депозиты, либо денежный рынок — там, кстати, помимо почти нулевого риска потери сейчас хорошие доходности, близкие к ставке ЦБ. И наоборот — если есть склонность к риску в надежде получить дополнительную прибыль, то имеет смысл купить акции, например, растущих технологических компаний, — считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Российский фондовый рынок серьёзно недооценён, считает Андрей Лобода. На текущий момент его стоимость под тяжестью международной политики занижена почти вдвое. Стоит внимательно во второй половине осени присмотреться к акциям крупных российских корпораций в нефтегазовом, финансовом и высокотехнологическом секторах. На горизонте одного-полутора лет они могут подорожать на 50% и принести дивиденды как минимум не ниже уровня инфляции.

— В начале августа подписан судьбоносный закон о развитии майнинга в России. Конструкция рынка станет значительно больше ориентированной на государство, а сам рынок промышленного майнинга намного привлекательнее для частных заказчиков. В прошлом году в России было добыто 54 тыс. биткоинов. Страна уверенно подтвердила второе место в мире по объёмам добычи криптовалюты, при этом опередив по темпам роста лидера рынка — США, — добавил Андрей Лобода.

Олег Калманович отметил, что фондовый рынок связан с риском. Без специальных знаний доходность на короткой и средней дистанции не превысит банковские вклады, при этом акции и облигации в любой момент под влиянием геополитики или рынка могут упасть в цене или оказаться заблокированными в рамках санкций или ответных санкций. Размещение средств на бирже оправданно, когда это точно не последние деньги и есть время для преодоления кризисов.

— Торговля на фондовом рынке может принести высокий доход, но требует глубокого понимания рынка и опыта. Также не стоит инвестировать все деньги в один актив. Чтобы защитить свои вложения, необходима диверсификация портфеля — то есть распределение имеющихся средств между разными типами активов. Это необходимо для снижения рисков, — рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Какую недвижимость лучше рассмотреть для инвестиций

Потребительская активность в вопросах страхования имущества выросла в 2024 году в сравнении с 2023 годом на 3–4%, а в 2023 году и вовсе произошёл бурный рост — 40%. Соответственно, это говорит о том, что наиболее популярным активом у россиян остаётся недвижимость. Такой вывод сделал руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов.

— Несмотря на то что мы сейчас видим некоторое охлаждение на рынке недвижимости, нельзя не сказать, что данный вид актива (даже можно сказать, что это своего рода инвестиция) всегда является наиболее прибыльным. Рассмотрим квартиру на этапе котлована. Покупая её за начальную цену, после того как дом будет отстроен и введён в эксплуатацию, потребитель может продать жильё в 2 раза дороже, так как недвижимость — это тот актив, который растёт в цене, — пояснил Максим Колядов.

Тут стоит отметить, что выгодно вкладывать деньги в недвижимость только в том случае, если она покупается не в кредит. Олег Калманович отметил, что с учётом высоких ставок по ипотеке этот инструмент для целей инвестирования уже не кажется таким доходным, как раньше. Переплатить за жильё придётся в пять-восемь раз.

Авторы Нина Важдаева