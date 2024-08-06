На чёрный день: откуда пора забирать сбережения после обвала на биржах Обвал на мировых фондовых биржах сказался и на Мосбирже. При этом у обладателей сбережений возникли вопросы, откуда забирать деньги и как их сохранить. Экономисты рассказали о перспективах акций, облигаций, валюты и драгоценных металлов. 5 августа, 21:11 Экономисты рассказали, где не стоит хранить деньги. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / REDPIXEL.PL

Из каких активов стоит выводить деньги

В понедельник индекс токийской биржи Nikkei в Японии упал более чем на 13%. Это крупнейший обвал с 1987 года. Следом последовали падения на биржах по всему миру. Например, основной индекс стамбульской биржи BIST 100 снизился почти на 7%, а общий индекс Афинской фондовой биржи — на 5%.

Индекс Мосбиржи на старте торгов упал ниже 2860 пунктов, то есть снизился на 1,45%. Таким образом, он достиг минимума более чем за год. Падение произошло на фоне резкого ухудшения внешней конъюнктуры из-за возросших опасений наступления рецессии в США.

— В США вышли слабые данные по рынку труда, которые дополнились негативным комментарием от менеджмента Amazon, который отметил, что потребители всё чаще и чаще выбирают менее дорогие товары по причине ограниченного бюджета. Всё это вызвало опасения относительно замедления экономики США и спровоцировало распродажу на фондовых рынках. Однако мы считаем, что основные факторы всё же технические, а не фундаментальные, — рассказал портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин.

При коррекции на рынке лучше не поддаваться панике и не распродавать все свои активы по невыгодным ценам. Если вы долгосрочный инвестор, просадку и вовсе можно переждать. Такую рекомендацию дала эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

— Мировые фондовые рынки, включая российский, демонстрируют снижение. Однако это может быть хорошей возможностью для долгосрочных инвестиций. Когда всё валится, надо покупать, а на росте распродавать. Тем не менее важно тщательно выбирать компании для инвестиций, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Акции традиционно считаются более рискованным активом по сравнению с облигациями. В условиях нестабильности на рынках они особенно уязвимы. Если продолжится падение рынка, то, возможно, стоит рассмотреть продажу части акций, чтобы сократить риски. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

— Для тех, кто выигрывает за счёт коротких сделок, падение ценных бумаг на бирже — самая настоящая боль и убытки. Однако те, кто придерживается дивидендных стратегий, и спокойные инвесторы могут выиграть впоследствии: как падать, так и расти рынки не могут до бесконечности. Часть инвесторов воспринимают такие падения как распродажу и предпочитают спокойно набирать активы в расчёте на перепродажу на горизонте нескольких месяцев, лет или вовсе на целенаправленный доход в виде дивидендов, — пояснил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Российский рынок, будучи частью мирового фондового рынка, тоже реагирует на обвал рынков, но несколько меньше. Сказываются санкции. Поэтому для российских инвесторов пока что глобально ничего не изменилось. У нас был почти непрерывный рост с октября 2022 года, который сейчас сменился серьёзной коррекцией. Но это не значит, что она продлится вечно, — технически она подходит к концу. Ключевой в этом плане будет текущая неделя, потому что пока что все ждут того, как будет развиваться конфликт Израиля и Ирана: геополитически это главное событие на сегодня. Такой прогноз сделал финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

Не опасно ли хранить деньги в рублях

Курс рубля относительно стабилен благодаря санкциям и высоким процентным ставкам. Держать сбережения в рублях на данный момент не представляет особого риска, особенно учитывая высокие ставки по вкладам (до 20% годовых). Об этом рассказал Владислав Антонов.

Олег Калманович отметил, что ослабление доллара связано с публикацией данных о состоянии рынка труда в США. Американская валюта влияет на все остальные, и колебания неизбежны.

Какие облигации лучше купить и почему

Если открытых позиций нет, то можно присмотреться к облигациям с плавающим купоном. Что касается валюты, то она находится на интересных для покупки уровнях. Однако есть инфраструктурные риски её удержания, а также риск усугубления проблемы с импортом. В такой ситуации можно присмотреться к валютным облигациям с расчётами в рублях. Такую рекомендацию дала Людмила Рокотянская.

Российские облигации остаются относительно стабильным инструментом, особенно государственные. Они могут быть хорошим выбором для консервативных инвесторов. Тем более длинные облигации сильно подешевели и сейчас очень привлекательны для инвестиций. Они дадут большой доход, когда ЦБ будет снижать ставки. Такую рекомендацию дал Владислав Антонов.

— Интересным инструментом являются флоатеры — это облигации с плавающим купоном. Флоатеры также являются крайне надёжным инструментом. Купонные платежи по флоатерам привязаны к ставке Банка России или к ставкам денежного рынка, чувствительным к изменению ключевой ставки. Что касается облигаций с фиксированным купоном, то пока мы не считаем, что наступил момент для их покупки. Но при "развороте" политики ЦБ РФ и снижении ставки также могут стать выгодной инвестицией, — отметил аналитик телеграм-канала "РынкиДеньгиВласть" Сергей Раманинов.

Стоит ли сейчас покупать золото

Золото традиционно считается защитным активом в периоды экономической нестабильности. Однако его цена также подвержена колебаниям.

— Что касается золота, то оно пока держится лучше других активов. Но если вы ожидаете грандиозного обвала на американском рынке или реализации рисков рецессии, то важно понимать, что сильный отток ликвидности из американских акций не проходит бесследно и для рынка драгметаллов: они тоже в такие исторические моменты падают, — добавила Людмила Рокотянская.

Опасно ли сейчас покупать акции

Во время паники на рынках, когда все активы падают, стоит искать те, которые интересны для долгосрочных инвестиций. Например, российский рынок после 20% коррекции представляет интерес. Здесь стоит обратить внимание на акции технологических компаний. Об этом рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Мы не видим предпосылок для полной стагнации экономик в мире — не ожидается спада и самого негативного сценария. В случае возникновения негативных ситуаций российские компании быстро сумеют адаптировать свои продукты. Стоит отметить, что никогда нельзя смотреть на краткосрочную перспективу — необходимо рассматривать долгосрочные стратегии для приумножения и сбережений, — рассказал руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов.

Авторы Нина Важдаева