Кредит под ключ: в каких регионах стало проще взять ипотеку Условия по ипотечным программам изменились. В каких регионах сейчас проще всего взять кредит на жильё и как это сделать? 2 августа, 21:11 Эксперты рассказали о нюансах получения льготной ипотеки. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Где проще всего взять IT-ипотеку

Важным изменением льготной IT-ипотеки стало исключение из числа участников компаний Москвы и Санкт-Петербурга. Причём даже сотрудникам региональных фирм в "столицах" купить жильё не удастся. Это говорит о чётких приоритетах государства в IT-сфере. Речь идёт о поддержке региональных предприятий и их развитии в рамках своих субъектов. Об этом рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Теперь дополнительные преимущества получат смежные со столицами области. Например, в 100 км от Москвы можно найти лоты во Владимирской или Рязанской областях. Оттуда на поезде можно за полтора-два часа добраться до столицы, что идеально для графика 2/2, — пояснил Денис Астафьев.

Если говорить про кредитование на покупку жилья для IT-специалистов, то сегодня во всех городах-миллионниках России представлен достаточно большой объём предложения первичного жилья, подходящего под IT-ипотеку (стоимостью 11,25 млн рублей, т.е. 9 млн рублей + первоначальный взнос 20%). Больше всего объектов находится в Воронеже. На втором месте в рейтинге — Волгоград, на третьем — Ростов-на-Дону. Такие цифры привёл коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.

— Купить квартиру по IT-ипотеке нельзя в Москве и Санкт-Петербурге, однако если компания-работодатель не зарегистрирована в столицах, то рассмотреть приобретение недвижимости по этой программе можно в Московской и Ленинградской областях. Здесь доля новостроек, соответствующих бюджету и правилам программы, составляет 76,64% и 74,42% соответственно, — пояснил Евгений Белокуров.

Москва и Санкт-Петербург — традиционно самые популярные локации для квартир. Однако в сегменте ИЖС распространены покупки и в смежных областях на расстоянии 80–100 км, таких как Рязанская и Владимирская. Дом в подобных локациях будет интересен IT-специалистам с детьми. Тем более что в 70% график у таких сотрудников гибридный или удалённый. Об этом рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Кроме того, большой популярностью у IT-работников пользуется релокация в Сочи и его окрестности. Однако следует помнить — не только объект покупки должен быть зарегистрирован не в "столицах", но и организация – работодатель заёмщика. Но тут, думаю, многие начнут менять юридические адреса или открывать обособленные филиалы для повышения лояльности сотрудников и получения иных дополнительных региональных преференций, — добавил Максим Лазовский.

Доля новостроек, подходящих под условия IT-ипотеки в городах-миллионниках. Инфографика © Life.ru

Как получить семейную ипотеку

Ещё одна программа, доступная по новым условиям, — семейная ипотека. Оформить кредит на покупку под 6%, в отличие от IT-ипотеки, можно и в Москве, и в Санкт-Петербурге. При этом важно, чтобы заёмщик соответствовал ряду условий, которые не так давно были обновлены.

— Среди актуальных правил: в семье должен быть хотя бы один ребёнок до шести лет. Также ипотека выдаётся семьям, воспитывающим ребёнка с инвалидностью. Есть и региональные особенности: семейную ипотеку могут взять жители малых городов (с населением до 50 000 человек), воспитывающие двух несовершеннолетних детей любого возраста, а также семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объёмом строительства. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке — 20%, максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти — 12 млн рублей, в других регионах России — 6 млн рублей, — рассказал Евгений Белокуров.

Те, кто выбрал квартиру по стоимости больше предусмотренной программой суммы, могут увеличить размер льготной ипотеки по рыночной ставке. Некоторые банки предлагают такую возможность. Этот подход позволяет усреднить ставку, сэкономить на ипотеке и приобрести понравившуюся квартиру даже дороже стоимости, указанной в программе.

Что такое траншевая ипотека и заменит ли она льготную

Впервые о таком виде кредита, как траншевая ипотека, заговорили в 2022 году. Суть программы заключается в делении оплаты на части, то есть транши. Первый вносится сразу после заключения договора (ДДУ), второй, являющийся основным, — уже после того, как новостройку сдадут и введут в эксплуатацию. Согласно условиям такой ипотеки, первый транш может быть чисто символическим, например всего один рубль. Программа позволяет заёмщику снизить кредитную нагрузку и подкопить денег, пока дом строится.

— Важно понимать, что траншевая ипотека подойдёт не всем. Она может быть интересна покупателям, которые на время возведения дома планируют жить в старой квартире. К тому моменту, когда нужно будет внести основной транш, заёмщики могут продать старую недвижимость, внести деньги за новую и заселиться, — рассказал Евгений Белокуров.

Ещё один нюанс — средний процент по траншевой ипотеке обычно выше, чем у обычной, и, хотя программа и снижает нагрузку в краткосрочной перспективе, в долгосрочной она может быть менее выгодной. Нивелировать недостаток можно экономией на аренде жилья: например, когда покупатель живёт в своей прежней квартире и вносит транш по невысокому проценту.

Чем интересны собственные программы застройщиков

Ещё одна возможность сэкономить — рассмотреть собственные программы застройщиков. Сегодня, когда рыночные ипотечные ставки выросли, изменены условия семейной и IT-ипотеки, отменена программа господдержки для всех граждан, застройщики активно предлагают спецусловия, чтобы сохранить часть спроса.

— Среди них — рассрочка, trade-in, скидки на выделенный тип квартир, возможность покупки квартиры с дополнительными опциями (ремонт, мебель, техника), стоимость которых включена в ипотеку и позволяет в дальнейшем сэкономить на ремонте, — рассказал Евгений Белокуров.

Авторы Нина Важдаева