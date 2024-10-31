Набиуллина заявила в Госдуме о беспрецедентной ситуации в экономике

Банк России перешёл к жёсткой денежно-кредитной политике в связи с беспрецедентной ситуацией в экономике. Об этом в Госдуме сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отметив, что такое наблюдается впервые.

«Мы были вынуждены войти в период жёсткой ДКП, это новая ситуация для нашей экономики. И, конечно, бизнес беспокоит, как это повлияет на инвестиции, производственные возможности, экономический рост», — сказала Набиуллина.

Главным барьером для роста экономики без перегрева глава ЦБ назвала нехватку производственных мощностей, а не недостаток кредитования. Более того, она уверена, что без повышения ключевой ставки предприятия стали бы брать гораздо больше займов, так что ситуация вылилась бы в гораздо более высокую инфляцию. Набиуллина также подчеркнула, что Центробанк не намерен делать никаких «скидок» для достижения цели по инфляции в 4%.