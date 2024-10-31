Набиуллина заявила в Госдуме о беспрецедентной ситуации в экономике
Набиуллина: ЦБ был вынужден перейти к жёсткой денежно-кредитной политике
Эльвира Набиуллина. Фото © Life.ru
Банк России перешёл к жёсткой денежно-кредитной политике в связи с беспрецедентной ситуацией в экономике. Об этом в Госдуме сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отметив, что такое наблюдается впервые.
«Мы были вынуждены войти в период жёсткой ДКП, это новая ситуация для нашей экономики. И, конечно, бизнес беспокоит, как это повлияет на инвестиции, производственные возможности, экономический рост», — сказала Набиуллина.
Главным барьером для роста экономики без перегрева глава ЦБ назвала нехватку производственных мощностей, а не недостаток кредитования. Более того, она уверена, что без повышения ключевой ставки предприятия стали бы брать гораздо больше займов, так что ситуация вылилась бы в гораздо более высокую инфляцию. Набиуллина также подчеркнула, что Центробанк не намерен делать никаких «скидок» для достижения цели по инфляции в 4%.
Напомним, Совет директоров ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта: с 19% до 21% годовых. На такое решение руководство регулятора пошло на фоне высокого уровня инфляции, который значительно опережает июльский прогноз Центробанка. Ранее обсуждались три варианта повышения ключевой ставки: до 20%, до 21% и выше, чем до 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, и никем не предлагался. В ЦБ отметили, что ключевую ставку могут увеличить ещё раз до конца года.