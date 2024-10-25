Могла быть выше: В ЦБ рассказали, как принималось решение о повышении ключевой ставки
Набиуллина: В ЦБ рассматривали три варианта повышения ключевой ставки
На сегодняшнем заседании в Центральном банке России обсуждались три варианта повышения ключевой ставки. Один из них подразумевал повышение до значения выше 21%, при это вариант сохранить ставку на прежнем уровне — 19% — не рассматривался. Об этом рассказал руководитель центрального регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания директоров ЦБ.
«Сразу скажу, что мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше, чем до 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Но предметно обсуждали варианты повышения ставки до 20% и до 21%», — объяснила она.
Напомним, сегодня Совет директоров ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта: с 19% до 21% годовых. На такое решение руководство регулятора пошло на фоне высокого уровня инфляции, который значительно опережает июльский прогноз Центробанка. В ЦБ отметили, что ключевую ставку могут увеличить ещё раз до конца года.
Life.ru