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25 октября, 13:19

Могла быть выше: В ЦБ рассказали, как принималось решение о повышении ключевой ставки

Набиуллина: В ЦБ рассматривали три варианта повышения ключевой ставки

На сегодняшнем заседании в Центральном банке России обсуждались три варианта повышения ключевой ставки. Один из них подразумевал повышение до значения выше 21%, при это вариант сохранить ставку на прежнем уровне — 19% — не рассматривался. Об этом рассказал руководитель центрального регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания директоров ЦБ.

«Сразу скажу, что мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше, чем до 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Но предметно обсуждали варианты повышения ставки до 20% и до 21%», — объяснила она.

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Напомним, сегодня Совет директоров ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта: с 19% до 21% годовых. На такое решение руководство регулятора пошло на фоне высокого уровня инфляции, который значительно опережает июльский прогноз Центробанка. В ЦБ отметили, что ключевую ставку могут увеличить ещё раз до конца года.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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