ЦБ повысил прогноз по инфляции в России

Центробанк, согласно пресс-релизу регулятора, увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 8-8,5%. Ранее ожидаемый уровень составлял 6,5-7%. В прошлом месяце, с учётом сезонных факторов, рост цен достиг 9,8% в годовом выражении. Новый прогноз основан на обновленных бюджетных проектировках и решениях по индексации регулируемых цен и тарифов.

По оценкам Банка России, при соблюдении денежно-кредитной политики годовая инфляция должна снизиться до 4,5-5% в 2025 году и до 4% в 2026 году, с дальнейшим удержанием на целевом уровне. На 21 октября годовая инфляция составила 8,4%, а по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8-8,5%.