ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка по итогам заседания совета директоров, где ранее в пятницу было принято решение о повышении ключевой ставки до 21,00% годовых.

В сообщении регулятора говорится, что рост цен оказался существенно выше июльского прогноза Банка России, а инфляционные ожидания при этом продолжают увеличиваться.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — говорится в прогнозе ЦБ.

Центробанк прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5 процентов в 2025 году, до 4 процентов — в 2026 году и «будет находиться на цели в дальнейшем».