Вучич назвал Набиуллину гением
Вучич оценил высокий профессионализм Набиуллиной и назвал её гением
Президент Сербии Александар Вучич высказался о главе Банка России Эльвире Набиуллиной и прокомментировал устойчивость экономики РФ. Своё мнение он озвучил в эфире телеканала TV Prva.
«Всё время говорят о фантастической российской экономике. Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина — гений. Однако российская экономика — это экономика военного времени, и ей очень сложно функционировать в нынешних условиях», — заявил президент.
Он также обратил внимание на то, что в России повысилась процентная ставка. Если в Сербии она составляет 5,75 процента, то у нас в стране 21 процент. Также в РФ «инфляция в этом и в прошлом году в два раза выше, чем у нас 8,2 процента против наших 4,2 процента», добавил политик.
Ранее Вучич впервые спустя 2,5 года поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Лидер РФ поздравил коллегу с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Президент Сербии по итогу назвал беседу с Путиным открытой, долгой и содержательной.
Life.ru