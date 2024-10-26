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26 октября, 13:19

Вучич назвал Набиуллину гением

Вучич оценил высокий профессионализм Набиуллиной и назвал её гением

Президент Сербии Александар Вучич высказался о главе Банка России Эльвире Набиуллиной и прокомментировал устойчивость экономики РФ. Своё мнение он озвучил в эфире телеканала TV Prva.

«Всё время говорят о фантастической российской экономике. Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина гений. Однако российская экономика это экономика военного времени, и ей очень сложно функционировать в нынешних условиях», — заявил президент.

Он также обратил внимание на то, что в России повысилась процентная ставка. Если в Сербии она составляет 5,75 процента, то у нас в стране 21 процент. Также в РФ «инфляция в этом и в прошлом году в два раза выше, чем у нас 8,2 процента против наших 4,2 процента», добавил политик.

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Ранее Вучич впервые спустя 2,5 года поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Лидер РФ поздравил коллегу с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Президент Сербии по итогу назвал беседу с Путиным открытой, долгой и содержательной.

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Life.ru

Наталья Афонина
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