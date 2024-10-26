Вучич назвал Набиуллину гением

Президент Сербии Александар Вучич высказался о главе Банка России Эльвире Набиуллиной и прокомментировал устойчивость экономики РФ. Своё мнение он озвучил в эфире телеканала TV Prva.

«Всё время говорят о фантастической российской экономике. Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина — гений. Однако российская экономика — это экономика военного времени, и ей очень сложно функционировать в нынешних условиях», — заявил президент.

Он также обратил внимание на то, что в России повысилась процентная ставка. Если в Сербии она составляет 5,75 процента, то у нас в стране 21 процент. Также в РФ «инфляция в этом и в прошлом году в два раза выше, чем у нас 8,2 процента против наших 4,2 процента», добавил политик.