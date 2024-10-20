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20 октября, 10:57

Вучич впервые поговорил с Путиным с начала СВО

Вучич пообщался по телефону с Путиным в годовщину освобождения Белграда

Александар Вучич и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Александар Вучич и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину, который по телефону поздравил его с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Вучич отметил, что это первый разговор политиков за последние 2,5 года.

«Я поблагодарил президента Путина за поздравления и указал на непоколебимый свободолюбивый дух сербского народа, выразил благодарность Сербии и нашего народа подразделениям Красной армии, которые совместно с сербскими подразделениями участвовали в освобождении столицы», — сказал сербский лидер в обращении к своему народу.

Он подчеркнул, что сербы никогда не забудут подвиг советских солдат, участвовавших в освобождении Белграда. Вучич назвал беседу с Путиным открытой, долгой и содержательной.

В окружении НАТО: Почему Вучич не поздравил Путина с днём рождения, объяснил политолог
В окружении НАТО: Почему Вучич не поздравил Путина с днём рождения, объяснил политолог

Ранее глава Сербии Александр Вучич объяснил, почему не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным два с половиной года. По его словам, лидера РФ заботит позиция Сербии, руководителя которой он не хочет ставить под угрозу.

Татьяна Миссуми
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