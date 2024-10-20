Вучич впервые поговорил с Путиным с начала СВО

Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину, который по телефону поздравил его с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Вучич отметил, что это первый разговор политиков за последние 2,5 года.

«Я поблагодарил президента Путина за поздравления и указал на непоколебимый свободолюбивый дух сербского народа, выразил благодарность Сербии и нашего народа подразделениям Красной армии, которые совместно с сербскими подразделениями участвовали в освобождении столицы», — сказал сербский лидер в обращении к своему народу.

Он подчеркнул, что сербы никогда не забудут подвиг советских солдат, участвовавших в освобождении Белграда. Вучич назвал беседу с Путиным открытой, долгой и содержательной.