В окружении НАТО: Почему Вучич не поздравил Путина с днём рождения, объяснил политолог

Президент Сербии Александр Вучич вынужден искать компромисс между РФ и Западом, потому что его страна находится в окружении ЕС и НАТО, хотя народ всей душой поддерживает Россию, заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя отказ сербского лидера поздравить российского коллегу с днём рождения.

«Для решения многих задач, согласования действий с соседями приходится идти на компромисс. Я надеюсь, это временное явление и в будущем Сербия сможет более характерно и ярко проводить свою внешнеполитическую линию», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.