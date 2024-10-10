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10 октября, 14:54

В окружении НАТО: Почему Вучич не поздравил Путина с днём рождения, объяснил политолог

Политолог Кошкин: Вучич вынужден искать компромисс между Россией и Западом

Александр Вучич и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Александр Вучич и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич вынужден искать компромисс между РФ и Западом, потому что его страна находится в окружении ЕС и НАТО, хотя народ всей душой поддерживает Россию, заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя отказ сербского лидера поздравить российского коллегу с днём рождения.

«Для решения многих задач, согласования действий с соседями приходится идти на компромисс. Я надеюсь, это временное явление и в будущем Сербия сможет более характерно и ярко проводить свою внешнеполитическую линию», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Эксперт Ассоциации военных политологов также напомнил: сам Вучич неоднократно обращал внимание, что Сербия окружена членами Евросоюза и НАТО. Эти страны, по словам политолога, обязаны выступать против России.

Эрдоган по телефону поздравил Владимира Путина с днём рождения
Эрдоган по телефону поздравил Владимира Путина с днём рождения

Напомним, 7 октября президент Владимир Путин отметил 72-летие. Однако Александр Вучич впервые за 8 лет проигнорировал этот событие.

Борис Эльфанд
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