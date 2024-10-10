В окружении НАТО: Почему Вучич не поздравил Путина с днём рождения, объяснил политолог
Политолог Кошкин: Вучич вынужден искать компромисс между Россией и Западом
Александр Вучич и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Президент Сербии Александр Вучич вынужден искать компромисс между РФ и Западом, потому что его страна находится в окружении ЕС и НАТО, хотя народ всей душой поддерживает Россию, заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя отказ сербского лидера поздравить российского коллегу с днём рождения.
«Для решения многих задач, согласования действий с соседями приходится идти на компромисс. Я надеюсь, это временное явление и в будущем Сербия сможет более характерно и ярко проводить свою внешнеполитическую линию», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Эксперт Ассоциации военных политологов также напомнил: сам Вучич неоднократно обращал внимание, что Сербия окружена членами Евросоюза и НАТО. Эти страны, по словам политолога, обязаны выступать против России.
Напомним, 7 октября президент Владимир Путин отметил 72-летие. Однако Александр Вучич впервые за 8 лет проигнорировал этот событие.