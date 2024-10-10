Вучич впервые за 8 лет проигнорировал день рождения Путина

Президент Сербии Александр Вучич в этом году не отправил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения. Об этом сообщило сербское издание Danas.

Власти Белграда не озвучили конкретных причин, по которым Вучич решил воздержаться от поздравления, которое он ежегодно отправлял в течение восьми лет. Однако популярный в Сербии адвокат Николай Лакич намекнул на то, что Вучич мог побояться негативной реакции со стороны европейских лидеров, таких как Олаф Шольц или Эмманюэль Макрон.

«В течение восьми лет своего нахождения в президентском кресле он каждый год в этот день поздравлял Владимира Путина с днём ​​рождения. В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого. Герой!» — заявил Лакич.