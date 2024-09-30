Западу стало труднее спонсировать Украину, заявил Вучич
Вучич: Россия владеет инициативой в конфликте на Украине
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Инициатива в украинском конфликте находится у России, в то время как Западу становится всё сложнее заниматься финансированием Киева. С таким заявлением выступил президент Сербии Александар Вучич в интервью Politico.
«Запад думал, что ему легко будет инвестировать в оборону Украины и финансировать [Киев] из-за достаточно слабого состояния российской экономики. Теперь ему стало гораздо труднее это делать», — отметил Вучич.
Ранее вице-премьер республики Александр Вулин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сделал заявление, что Сербия никогда не станет членом НАТО, а также откажется от присоединения к антироссийской истерии Запада.