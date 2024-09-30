Западу стало труднее спонсировать Украину, заявил Вучич

Инициатива в украинском конфликте находится у России, в то время как Западу становится всё сложнее заниматься финансированием Киева. С таким заявлением выступил президент Сербии Александар Вучич в интервью Politico.

«Запад думал, что ему легко будет инвестировать в оборону Украины и финансировать [Киев] из-за достаточно слабого состояния российской экономики. Теперь ему стало гораздо труднее это делать», — отметил Вучич.