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30 сентября, 07:11

Западу стало труднее спонсировать Украину, заявил Вучич

Вучич: Россия владеет инициативой в конфликте на Украине

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Инициатива в украинском конфликте находится у России, в то время как Западу становится всё сложнее заниматься финансированием Киева. С таким заявлением выступил президент Сербии Александар Вучич в интервью Politico.

«Запад думал, что ему легко будет инвестировать в оборону Украины и финансировать [Киев] из-за достаточно слабого состояния российской экономики. Теперь ему стало гораздо труднее это делать», — отметил Вучич.

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Ранее вице-премьер республики Александр Вулин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сделал заявление, что Сербия никогда не станет членом НАТО, а также откажется от присоединения к антироссийской истерии Запада.

Мария Любицкая
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